Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году

Новая Зеландия приняла решение о полном уничтожении одичавших кошек к 2050 году. Об этом пишет The Guardian.
Министр охраны природы Тама Потака включил этих животных в список целевых видов правительственной программы «Хищники-2050». Это первое пополнение списка с момента его создания в 2016 году.
По оценкам экспертов, более 2,5 млн диких кошек уничтожают уникальную фауну страны. Эти животные, достигающие метра в длину и 7 кг веса, уже довели до грани исчезновения некоторые виды птиц, включая южного зуйка на острове Ракиура-Стьюарт, а также уничтожают популяции летучих мышей.
Решение правительства вызвало дискуссию в стране с одним из самых высоких показателей содержания домашних кошек в мире. Экологи призывали разработать более гуманные подходы, отмечая, что текущая практика отлова и умерщвления неприемлема.
Программа касается только одичавших кошек, тогда как домашние питомцы не подлежат уничтожению, а их условия содержания не регулируются. Активисты требуют введения обязательного чипирования и стерилизации всех кошек, а также пропагандируют содержание питомцев исключительно в домашних условиях.