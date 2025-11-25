Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году

О Диего Марадоне снимут мультсериал
Анонимный покупатель заплатил почти 1 млн долларов за секрет расшифровки скульптуры ЦРУ
Умерла Джилл Фрейд — актриса, ставшая прообразом Люси из «Хроник Нарнии»
Глен Пауэлл в первом трейлере фильма «How to Make a Killing»
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой
Amazon запускает свой спутниковый интернет
ВЦИОМ: накопления есть у 50% россиян
Арнольд Шварценеггер устроил для ветеранов вечер кино в студии Paramount
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году
Скарлетт Йоханссон возглавит каст нового «Изгоняющего дьявола» от Майка Флэнагана
Нюта Федермессер выпустила книгу «Быть волонтером»
Ширли Хендерсон поделилась, как получила роль 14-летней плаксы Миртл из «Гарри Поттера» в 37 лет
От «Голого пистолета» до «Бедных-несчастных»: Variety выбрала 100 лучших комедий всех времен
Станцию метро «Гольяново» в Москве оформят в космической тематике
American Eagle выбрал Марту Стюарт лицом своей новой праздничной кампании
«Афиша Daily» вручила награду за лучший продуктовый дизайн на премии DAFES Awards
Треть опрошенных россиян остаются на свидании до конца, даже если нет желания продолжать общение
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»
Россияне стали реже посещать кофейни
FX официально запустил в производство сериал по игровой франшизе Far Cry
Юридическую драму Райана Мерфи с Ким Кардашьян продлили на второй сезон
«Соперники» и «Рюити Сакамото»: стали известны победители международной премии «Эмми-2025»
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли: «Так странно снова проходить этот цикл»
Настоящая зима не предвидится в Москве до конца месяца
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»
Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова

Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году

Фото: Department of Conservation

Новая Зеландия приняла решение о полном уничтожении одичавших кошек к 2050 году. Об этом пишет The Guardian.

Министр охраны природы Тама Потака включил этих животных в список целевых видов правительственной программы «Хищники-2050». Это первое пополнение списка с момента его создания в 2016 году.

По оценкам экспертов, более 2,5 млн диких кошек уничтожают уникальную фауну страны. Эти животные, достигающие метра в длину и 7 кг веса, уже довели до грани исчезновения некоторые виды птиц, включая южного зуйка на острове Ракиура-Стьюарт, а также уничтожают популяции летучих мышей.

Решение правительства вызвало дискуссию в стране с одним из самых высоких показателей содержания домашних кошек в мире. Экологи призывали разработать более гуманные подходы, отмечая, что текущая практика отлова и умерщвления неприемлема.

Программа касается только одичавших кошек, тогда как домашние питомцы не подлежат уничтожению, а их условия содержания не регулируются. Активисты требуют введения обязательного чипирования и стерилизации всех кошек, а также пропагандируют содержание питомцев исключительно в домашних условиях.

Расскажите друзьям