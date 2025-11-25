Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»

«Соперники» и «Рюити Сакамото»: стали известны победители международной премии «Эмми-2025»
Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
Россияне стали реже посещать кофейни
FX официально запустил в производство сериал по игровой франшизе Far Cry
Юридическую драму Райана Мерфи с Ким Кардашьян продлили на второй сезон
Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли: «Так странно снова проходить этот цикл»
Настоящая зима не предвидится в Москве до конца месяца
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»
Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова
Кевин Спейси пояснил, что он не бездомный в прямом смысле слова
Операторы «Переходного возраста» рассказали о новом сериале, который тоже снимут одним кадром
Сервис для знакомств Twinby заработает в Казахстане
Актеры из «Очень странных дел» перечислили свои любимые фильмы
Концертный фильм от Билли Айлиш и Джеймса Кэмерона выйдет в марте
Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым получил награду Международного фестиваля азиатского кино
Во всех стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду
Жена Брюса Уиллиса намерена пожертвовать мозг актера ученым после его смерти
«Афиша» и «СберСпасибо» запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов
МТС провели шоу-финал всероссийского ИТ-чемпионата в гибридной реальности
Лемуры Мадагаскара оказались под угрозой исчезновения из‑за любителей деликатесов
На дне Невы нашли каску немецкого солдата
«Бугония» с Эммой Стоун выйдет в «цифре» 25 ноября
Россияне стали чаще покупать кофе в дрип-пакетах
Австралийца, набросившегося на Ариану Гранде, депортировали из Сингапура
Вышел новый трейлер первой части пятого и финального сезона «Очень странных дел»
Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян
Вышел первый фрагмент фильма «Твое сердце будет разбито» по книге Анны Джейн

Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»

Фото: Walt Disney Pictures

Актер Тим Аллен объявил о завершении работы над пятой частью «Истории игрушек». 

Он опубликовал эмоциональный пост, в котором поделился чувствами о своем возвращении к озвучиванию игрушечного астронавта Базза Лайтера.

«Я действительно завершил работу над „Историей игрушек-5“. Это меня очень тронуло. Я люблю создателей проекта и люблю эту историю и благословлен быть в этом замечательном скафандре так много лет».

Ранее актер раскрыл некоторые детали предстоящего сиквела, отметив, что особое внимание в фильме будет уделено персонажу Джесси, ковбойше, которую озвучивает Джоан Кьюсак.

Аллен также пообещал «невероятную начальную сцену с Баззом Лайтером» и подтвердил, что его герой вновь объединится с Вуди в исполнении Тома Хэнкса. Премьера «Истории игрушек-5» запланирована на 19 июня 2026 года. 

По сюжету игрушки Бонни, доставшиеся ей от Энди, столкнутся с вызовами цифровой эпохи. Новыми персонажами станут Лилипад — электронный игровой планшет и Умник — технологичная игрушка. Режиссером и сценаристом картины выступил Эндрю Стэнтон, один из ключевых создателей оригинальной франшизы. 

Расскажите друзьям