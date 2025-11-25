Тим Аллен завершил работу над озвучкой Базза Лайтера в «Истории игрушек-5»: «Это меня очень тронуло»

Актер Тим Аллен объявил о завершении работы над пятой частью «Истории игрушек».
Он опубликовал эмоциональный пост, в котором поделился чувствами о своем возвращении к озвучиванию игрушечного астронавта Базза Лайтера.
«Я действительно завершил работу над „Историей игрушек-5“. Это меня очень тронуло. Я люблю создателей проекта и люблю эту историю и благословлен быть в этом замечательном скафандре так много лет».
Ранее актер раскрыл некоторые детали предстоящего сиквела, отметив, что особое внимание в фильме будет уделено персонажу Джесси, ковбойше, которую озвучивает Джоан Кьюсак.
Аллен также пообещал «невероятную начальную сцену с Баззом Лайтером» и подтвердил, что его герой вновь объединится с Вуди в исполнении Тома Хэнкса. Премьера «Истории игрушек-5» запланирована на 19 июня 2026 года.
По сюжету игрушки Бонни, доставшиеся ей от Энди, столкнутся с вызовами цифровой эпохи. Новыми персонажами станут Лилипад — электронный игровой планшет и Умник — технологичная игрушка. Режиссером и сценаристом картины выступил Эндрю Стэнтон, один из ключевых создателей оригинальной франшизы.