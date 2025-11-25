FX официально запустил в производство сериал по игровой франшизе Far Cry

«То, что я люблю во франшизе игр Far Cry, так это то, что это антология. Создать большое экшн-шоу, которое может меняться из года в год, всегда исследуя природу человечества через эту сложную и хаотичную линзу, — это мечта. Я рад сотрудничать с Робом и воплотить на экране наш общий несдержанный, амбициозный подход», — отметил Хоули.