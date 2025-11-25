FX официально запустил в производство сериал по игровой франшизе Far Cry

Канал FX официально запустил в производство сериал по серии видеоигр Far Cry. Об этом сообщает Deadline.
За разработку проекта отвечают Ной Хоули («Фарго») и Роб Мак («В Филадельфии всегда солнечно»). Сериал будет выпущен в формате антологии, где каждый сезон представляет собой самостоятельную историю с новыми персонажами и локацией.
В FX подчеркнули, что такой подход повторяет структуру оригинальной игровой франшизы, где каждая часть — это отдельное завершенное приключение.
«То, что я люблю во франшизе игр Far Cry, так это то, что это антология. Создать большое экшн-шоу, которое может меняться из года в год, всегда исследуя природу человечества через эту сложную и хаотичную линзу, — это мечта. Я рад сотрудничать с Робом и воплотить на экране наш общий несдержанный, амбициозный подход», — отметил Хоули.
Информация о сериале по игре появилась еще в августе этого года. Тогда Ubisoft опубликовала на своем сайте пресс-релиз с информацией о подготовке сериала по мотивам Far Cry. Вскоре сообщение удалили, однако пользователи успели его заметить.