Юридическую драму Райана Мерфи с Ким Кардашьян продлили на второй сезон

Несмотря на разгромные отзывы критиков, юридическую драму Райана Мерфи «Все честно» с Ким Кардашьян в главной роли продлили на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.
Стриминговый сервис Hulu принял такое решение после высоких показателей просмотров. Сериал, получивший разгромные рецензии и всего 3% свежести на Rotten Tomatoes, стал самой успешной премьерой Hulu за последние три года.
За первые три дня шоу собрало 3,2 млн просмотров по всему миру, что убедило руководство стриминга в его перспективности. Ким Кардашьян с иронией отнеслась к критике, написав в соцсетях: «А вы уже посмотрели самое признанное критиками шоу года?» Ее партнерша по съемочной площадке Гленн Клоуз поддержала шутливый тон, обыграв неожиданный успех проекта.
Первые три эпизода сериала вышли на Hulu 4 ноября. Кардашьян играет адвоката по разводам Аллуру Грант. Она владеет фирмой, где работают исключительно женщины и которая представляет только клиенток. В проекте также снимаются Наоми Уоттс, Сара Полсон и другие.
The Telegraph назвал шоу «преступлением против телевидения», The Hollywood Reporter охарактеризовал игру Кардашьян как «скованную и безэмоциональную», а The Guardian и The Times поставили сериалу ноль звезд из пяти.