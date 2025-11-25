«Соперники» и «Рюити Сакамото»: стали известны победители международной премии «Эмми-2025»

В Нью-Йорке прошла церемония международной премии «Эмми», которая награждает проекты, созданные за пределами США.
Великобритания получила семь наград, включая статуэтки за лучшую драму, лучшую комедию, лучшую актрису и лучший телефильм/мини-сериал.
Испания удостоилась двух наград, а Япония, Германия, Австралия, Катар, Канада, Дания и Турция получили по одной.
Список победителей международной премии «Эмми-2025»
- Драматический сериал — «Соперники» (Великобритания)
- Комедийный сериал — «Людвиг» (Великобритания)
- Лучшая мужская роль — Ориол Пла, «Я, наркоман» (Испания)
- Лучшая женская роль — Анна Максвелл Мартин, «Пока я не убью тебя» (Великобритания)
- Телефильм/мини-сериал — «Пропавшие мальчики и феи» (Великобритания)
- Теленовелла — «Гений» (Турция)
- Документальный фильм — «Адский прыгун» (Великобритания)
- Спортивный документальный фильм — «Все кончено: Поцелуй, изменивший испанский футбол» (Испания)
- Репортаж на злобу дня — «Диспетчеры. Зона убийства: Внутри Газы» (Великобритания)
- Новости — «Газа в поисках жизни» (Катар)
- Программа об искусстве — «Рюити Сакамото: Последние дни» (Япония)
- Анимация — «Блуи» (Австралия)
- Познавательная и развлекательная программа — «По следам Фрици — Как жилось в ГДР?» (Германия)
- Игровой фильм/сериал — «Падшие» (Великобритания)