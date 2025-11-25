«Соперники» и «Рюити Сакамото»: стали известны победители международной премии «Эмми-2025»

Самыми популярными среди россиян игрушками для новогодней елки в 2025 году стали фигурки лошади
В Нью-Йорке прошла церемония международной премии «Эмми», которая награждает проекты, созданные за пределами США.

Великобритания получила семь наград, включая статуэтки за лучшую драму, лучшую комедию, лучшую актрису и лучший телефильм/мини-сериал.

Испания удостоилась двух наград, а Япония, Германия, Австралия, Катар, Канада, Дания и Турция получили по одной.

Список победителей международной премии «Эмми-2025»

  • Драматический сериал — «Соперники» (Великобритания)
  • Комедийный сериал — «Людвиг» (Великобритания)
  • Лучшая мужская роль — Ориол Пла, «Я, наркоман» (Испания)
  • Лучшая женская роль — Анна Максвелл Мартин, «Пока я не убью тебя» (Великобритания)
  • Телефильм/мини-сериал — «Пропавшие мальчики и феи» (Великобритания)
  • Теленовелла — «Гений» (Турция)
  • Документальный фильм — «Адский прыгун» (Великобритания)
  • Спортивный документальный фильм — «Все кончено: Поцелуй, изменивший испанский футбол» (Испания)
  • Репортаж на злобу дня — «Диспетчеры. Зона убийства: Внутри Газы» (Великобритания)
  • Новости — «Газа в поисках жизни» (Катар)
  • Программа об искусстве — «Рюити Сакамото: Последние дни» (Япония)
  • Анимация — «Блуи» (Австралия) 
  • Познавательная и развлекательная программа — «По следам Фрици — Как жилось в ГДР?» (Германия)
  • Игровой фильм/сериал — «Падшие» (Великобритания)
