Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли: «Так странно снова проходить этот цикл»

Руперт Гринт рассказал Би-би-си, что написал письмо Аластеру Стауту, который будет играть Рона Уизли в грядущем сериале «Гарри Поттер» от HBO.
«Я написал ему письмо до начала съемок, так сказать, передавая эстафету, — отметил актер. ― Я просто пожелал ему всего наилучшего. Мне было так весело входить в этот мир, и надеюсь, у него будет такой же опыт».
По словам Гринта, когда объявили новых актеров, это «мгновенно перенесло» его в момент, когда выбрали его, Рэдклиффа и Уотсон. «Это довольно странно — снова проходить через этот цикл. Мне очень интересно, каким все это будет», ― добавил он.
Гринт видит «кое-какое семейное сходство» между собой и Стаутом. «Мне нравится, что это будет совсем новое произведение. Оно будет самостоятельным, и, думаю, это будет весело», — сказал он.
Актер признался, что вряд ли когда-либо полностью выйдет из тени своей роли в поттериане. При этом Гринта совсем не тяготит, что его всегда связывают с Роном.
«Для людей моего поколения это имеет довольно глубокий смысл, а для тех, кто открывает эти фильмы сейчас, еще больший. Это круто. Это вызывает у меня огромную гордость. Это было нечто очень масштабное», ― поделился он.
Дэниэл Рэдклифф тоже написал письмо юному актеру, который примет от него эстафету в роли Гарри Поттера. Он пожелал Доминику Маклафлину, утвержденному на роль, удачи.
«Я не хотел бы быть навязчивым призраком в жизни этих детей, но я просто хотел сказать ему: „Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я“» — поделился Рэдклифф. По его словам, он испытывает теплые, почти отеческие чувства к новому поколению актеров.