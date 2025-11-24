Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли: «Так странно снова проходить этот цикл»

Настоящая зима не предвидится в Москве до конца месяца
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»
Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова
Кевин Спейси пояснил, что он не бездомный в прямом смысле слова
Операторы «Переходного возраста» рассказали о новом сериале, который тоже снимут одним кадром
Сервис для знакомств Twinby заработает в Казахстане
Актеры из «Очень странных дел» перечислили свои любимые фильмы
Концертный фильм от Билли Айлиш и Джеймса Кэмерона выйдет в марте
Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым получил награду Международного фестиваля азиатского кино
Во всех стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду
Жена Брюса Уиллиса намерена пожертвовать мозг актера ученым после его смерти
«Афиша» и «СберСпасибо» запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов
МТС провели шоу-финал всероссийского ИТ-чемпионата в гибридной реальности
Лемуры Мадагаскара оказались под угрозой исчезновения из‑за любителей деликатесов
На дне Невы нашли каску немецкого солдата
«Бугония» с Эммой Стоун выйдет в «цифре» 25 ноября
Россияне стали чаще покупать кофе в дрип-пакетах
Австралийца, набросившегося на Ариану Гранде, депортировали из Сингапура
Вышел новый трейлер первой части пятого и финального сезона «Очень странных дел»
Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян
Вышел первый фрагмент фильма «Твое сердце будет разбито» по книге Анны Джейн
Сериал «Тайны следствия» попал в Книгу рекордов России
Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму
Disney не будет снимать сиквел «Круиза по джунглям»
Споры мха провели девять месяцев в открытом космосе ― и выжили
Комикс про Супермена, найденный на чердаке, продали за 9,12 млн долларов
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!

Руперт Гринт написал письмо новому Рону Уизли: «Так странно снова проходить этот цикл»

Фото: Dave J Hogan/Getty Images

Руперт Гринт рассказал Би-би-си, что написал письмо Аластеру Стауту, который будет играть Рона Уизли в грядущем сериале «Гарри Поттер» от HBO.

«Я написал ему письмо до начала съемок, так сказать, передавая эстафету, — отметил актер. ― Я просто пожелал ему всего наилучшего. Мне было так весело входить в этот мир, и надеюсь, у него будет такой же опыт».

По словам Гринта, когда объявили новых актеров, это «мгновенно перенесло» его в момент, когда выбрали его, Рэдклиффа и Уотсон. «Это довольно странно — снова проходить через этот цикл. Мне очень интересно, каким все это будет», ― добавил он.

Гринт видит «кое-какое семейное сходство» между собой и Стаутом. «Мне нравится, что это будет совсем новое произведение. Оно будет самостоятельным, и, думаю, это будет весело», — сказал он.

Актер признался, что вряд ли когда-либо полностью выйдет из тени своей роли в поттериане. При этом Гринта совсем не тяготит, что его всегда связывают с Роном. 

«Для людей моего поколения это имеет довольно глубокий смысл, а для тех, кто открывает эти фильмы сейчас, еще больший. Это круто. Это вызывает у меня огромную гордость. Это было нечто очень масштабное», ― поделился он.

Дэниэл Рэдклифф тоже написал письмо юному актеру, который примет от него эстафету в роли Гарри Поттера. Он пожелал Доминику Маклафлину, утвержденному на роль, удачи. 

«Я не хотел бы быть навязчивым призраком в жизни этих детей, но я просто хотел сказать ему: „Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я“» — поделился Рэдклифф. По его словам, он испытывает теплые, почти отеческие чувства к новому поколению актеров.

Расскажите друзьям