Настоящая зима не предвидится в Москве до конца месяца

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Снежная холодная зима не придет в Москву как минимум до конца ноября. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Зимы как таковой, в обычном понимании слова, не предвидится до конца месяца», ― сказал Вильфанд.

На неделе с 24 по 30 ноября, по его словам, в Москве не будет условий для снегопада.

Cиноптик прогнозирует на нынешней неделе теплую погоду. Днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Единственное исключение ― вторник, когда дневная погода будет около 0. В ночь на понедельник пройдет мокрый снег.

«Я бы сказал, что это действительно жаркая погода для конца ноября. Аномалия составляет 5,5 градуса от нормы и связано это все с тем, что воздушные массы перемещаются из Атлантики, поступает очень теплый воздух», ― пояснил Вильфанд.

