Настоящая зима не предвидится в Москве до конца месяца

Снежная холодная зима не придет в Москву как минимум до конца ноября. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Зимы как таковой, в обычном понимании слова, не предвидится до конца месяца», ― сказал Вильфанд.
На неделе с 24 по 30 ноября, по его словам, в Москве не будет условий для снегопада.
Cиноптик прогнозирует на нынешней неделе теплую погоду. Днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Единственное исключение ― вторник, когда дневная погода будет около 0. В ночь на понедельник пройдет мокрый снег.
«Я бы сказал, что это действительно жаркая погода для конца ноября. Аномалия составляет 5,5 градуса от нормы и связано это все с тем, что воздушные массы перемещаются из Атлантики, поступает очень теплый воздух», ― пояснил Вильфанд.