Продюсера «Ласкового мая» объявили в розыск по делу о мошенничестве

Бывшего продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в межгосударственный розыск. Как сообщает ТАСС, московские следователи заочно обвинили его в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Продюсеру грозит до 10 лет колонии.
По версии следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым ― автором песен «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Поддельный документ позволял продюсеру получать деньги как правообладателю композиций «Ласкового мая».
Адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская сказала, что уголовное дело в отношении Разина возбуждено в 2021 году. Потерпевшей стороной признана вдова Кузнецова.
Как пояснила адвокат, дело завели по факту присвоения денежных средств, «которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен».
Поэт Сергей Кузнецов покинул «Ласковый май» в 1989 году. Вскоре после этого начался спор с Разиным об имущественных правах на песни. В 2019 году Кузнецов умер. В 2022 году СМИ писали, что Разин живет в Турции.