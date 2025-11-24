Умер Джимми Клифф ― ямайский музыкант и актер, легенда регги

В возрасте 81 года умер один из самых известных исполнителей регги Джимми Клифф. Об этом его жена Латифа Чемберс сообщила в инстаграме*.
«С глубокой печалью сообщаю, что мой муж Джимми Клифф ушел из жизни из-за эпилептического приступа, за которым последовала пневмония», — написала она.
Джеймс Чемберс (настоящее имя артиста) родился на Ямайке в 1944 году. Он был восьмым из девяти детей в семье и вырос в крайней нищете. Начал петь в местной церкви в возрасте шести лет.
К четырнадцати годам юный музыкант переехал в Кингстон и взял псевдоним Джимми Клифф. Он записал несколько синглов и вскоре возглавил ямайские чарты с песней «Hurricane Hattie».
В 1965-м переехал в Лондон и устроился на лейбл Island Records, где позже записывался Боб Марли. Широкая известность к артисту пришла в 1969 году с жизнерадостным синглом «Wonderful World, Beautiful People» и политически заряженной песней «Vietnam». Последнюю Боб Дилан назвал «лучшей протестной песней, когда-либо написанной».
Музыкант стал еще и кинозвездой благодаря фильму «Тернистый путь» («The Harder They Come», 1972). Клифф сыграл в нем главную роль ― молодого человека, пытающегося пробиться в коррумпированную музыкальную индустрию Ямайки, и записал четыре композиции для саундтрека. Лента способствовала росту популярности регги во всем мире, а Rolling Stone позже включил саундтрек в список 500 лучших альбомов всех времен.
В 1980-х Клифф сотрудничал с The Rolling Stones для записи их альбома «Dirty Work», а в 1993 году вернулся в американские чарты с кавером «I Can See Clearly Now» из саундтрека к фильму «Крутые виражи» («Cool Runnings») о приключениях ямайской бобслейной команды.
В числе его других работ — отмеченные премией «Грэмми» альбомы Cliff Hanger (1985) и Rebirth (2012). В 2010 году Клиффа ввели в Зал славы рок-н-ролла.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.