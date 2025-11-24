Умер Джимми Клифф ― ямайский музыкант и актер, легенда регги

Музыкант стал еще и кинозвездой благодаря фильму «Тернистый путь» («The Harder They Come», 1972). Клифф сыграл в нем главную роль ― молодого человека, пытающегося пробиться в коррумпированную музыкальную индустрию Ямайки, и записал четыре композиции для саундтрека. Лента способствовала росту популярности регги во всем мире, а Rolling Stone позже включил саундтрек в список 500 лучших альбомов всех времен.