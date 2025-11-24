В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря

«Для нас янтарный кокошник ― это диалог эпох. Мы сохранили форму и дух национального головного убора, но наполнили его совершенно новым содержанием и материалами. Янтарь благодаря своей пластичности и солнечной энергии идеально вписался в эту концепцию. Мы использовали специальные технологии обработки янтаря, которые позволили подчеркнуть природную красоту камня и передать глубину цвета», ― отметила замгендиректора по ювелирному производству компании Майя Скворцова.