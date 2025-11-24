В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря

Мастера Калининградского янтарного комбината создали кокошник из 1145 элементов балтийского янтаря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Янтарю, который использовали для традиционного женского убора, около 50 млн лет. Его добыли на крупнейшем в мире Приморском месторождении на побережье Балтийского моря.
В кокошнике представлены основные природные оттенки солнечного камня ― от редкого белого до более распространенных медового и коньячного. Вес головного убора ― 243 грамма.
«Для нас янтарный кокошник ― это диалог эпох. Мы сохранили форму и дух национального головного убора, но наполнили его совершенно новым содержанием и материалами. Янтарь благодаря своей пластичности и солнечной энергии идеально вписался в эту концепцию. Мы использовали специальные технологии обработки янтаря, которые позволили подчеркнуть природную красоту камня и передать глубину цвета», ― отметила замгендиректора по ювелирному производству компании Майя Скворцова.
Янтарный кокошник представили на подиуме IV Международного форума «Содружество моды» в Петербурге. Вместе с ним продемонстрировали современные варианты обручей для волос, украшенные янтарем.
Недавно в Калининградской области добыли янтарный самородок весом 2,4 килограмма. Это крупнейшая находка в регионе за последние четыре года.