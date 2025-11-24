Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова
Кевин Спейси пояснил, что он не бездомный в прямом смысле слова
Операторы «Переходного возраста» рассказали о новом сериале, который тоже снимут одним кадром
Сервис для знакомств Twinby заработает в Казахстане
Актеры из «Очень странных дел» перечислили свои любимые фильмы
Концертный фильм от Билли Айлиш и Джеймса Кэмерона выйдет в марте
Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым получил награду Международного фестиваля азиатского кино
Во всех стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду
Жена Брюса Уиллиса намерена пожертвовать мозг актера ученым после его смерти
«Афиша» и «СберСпасибо» запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов
МТС провели шоу-финал всероссийского ИТ-чемпионата в гибридной реальности
Лемуры Мадагаскара оказались под угрозой исчезновения из‑за любителей деликатесов
На дне Невы нашли каску немецкого солдата
«Бугония» с Эммой Стоун выйдет в «цифре» 25 ноября
Россияне стали чаще покупать кофе в дрип-пакетах
Австралийца, набросившегося на Ариану Гранде, депортировали из Сингапура
Вышел новый трейлер первой части пятого и финального сезона «Очень странных дел»
Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян
Вышел первый фрагмент фильма «Твое сердце будет разбито» по книге Анны Джейн
Сериал «Тайны следствия» попал в Книгу рекордов России
Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму
Disney не будет снимать сиквел «Круиза по джунглям»
Споры мха провели девять месяцев в открытом космосе ― и выжили
Комикс про Супермена, найденный на чердаке, продали за 9,12 млн долларов
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!
Картина Ван Гога ушла с молотка за 62,7 млн долларов

Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»

Фото: @alena_alalykina

Бывших танцоров Татьяны Булановой ― Максима и Алену Алалыкину ― заметили на подтанцовке у группы «Марсель». Об этом сообщает «Фонтанка».

На опубликованных кадрах видно, что Алалыкины используют те же движения, которые принесли им вирусную популярность. Телеграм-канал Mash приводит слова представителей «Марселя», согласно которым коллектив работает с танцорами по дружбе, а в планах ― совместные гастроли. 

Недавно Буланова сказала, что больше не будет работать с «энергосберегающей» подтанцовкой. Она обвинила танцоров Максима и Алену Алалыкиных в предательстве (Дмитрий Берегуля покинул коллектив в сентябре из-за проблем со спиной).

«Я с ними больше не работаю. Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали. <…> Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами», ― сказала певица.

Позже актер Артур Базинян заявил, что танцоры решили уйти из команды Булановой из-за конфликта с новым директором артистки Сергеем. По словам Базиняна, Сергей применил физическую силу по отношению к актеру. Это заявление репостнул у себя в инстаграме* Максим. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям