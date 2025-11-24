Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»

Бывших танцоров Татьяны Булановой ― Максима и Алену Алалыкину ― заметили на подтанцовке у группы «Марсель». Об этом сообщает «Фонтанка».
На опубликованных кадрах видно, что Алалыкины используют те же движения, которые принесли им вирусную популярность. Телеграм-канал Mash приводит слова представителей «Марселя», согласно которым коллектив работает с танцорами по дружбе, а в планах ― совместные гастроли.
Недавно Буланова сказала, что больше не будет работать с «энергосберегающей» подтанцовкой. Она обвинила танцоров Максима и Алену Алалыкиных в предательстве (Дмитрий Берегуля покинул коллектив в сентябре из-за проблем со спиной).
«Я с ними больше не работаю. Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали. <…> Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами», ― сказала певица.
Позже актер Артур Базинян заявил, что танцоры решили уйти из команды Булановой из-за конфликта с новым директором артистки Сергеем. По словам Базиняна, Сергей применил физическую силу по отношению к актеру. Это заявление репостнул у себя в инстаграме* Максим.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.