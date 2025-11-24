Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова

Telegram заработал 347,194 млн рублей на аукционе виртуальных папах экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС.
Всего на аукционе были распроданы 29 тыс. коллекционных папах по средней цене в 10 100 звезд. Цена одной звезды варьируется от одного до двух рублей. Таким образом, выручка составила около 347,194 млн рублей.
«Папаха никогда не была просто шапкой. Это про то, откуда ты родом, про уважение и дисциплину. Она напоминает нам, что истинная сила приходит из традиции, а не только из мощи. Всему этому меня учил мой отец, когда передал мне папаху. И теперь я передаю ее тебе», — написал Хабиб Нурмагомедов в своем телеграм-канале, анонсируя акцию.
Перед стартом аукциона Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку. «Я всегда вижу тебя в тренажерном зале, думаю, пора тебе присоединиться и начать тренироваться с братством», — написал он в соцсети Х.