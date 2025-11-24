Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»
Кевин Спейси пояснил, что он не бездомный в прямом смысле слова
Операторы «Переходного возраста» рассказали о новом сериале, который тоже снимут одним кадром
Сервис для знакомств Twinby заработает в Казахстане
Актеры из «Очень странных дел» перечислили свои любимые фильмы
Концертный фильм от Билли Айлиш и Джеймса Кэмерона выйдет в марте
Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым получил награду Международного фестиваля азиатского кино
Во всех стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду
Жена Брюса Уиллиса намерена пожертвовать мозг актера ученым после его смерти
«Афиша» и «СберСпасибо» запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов
МТС провели шоу-финал всероссийского ИТ-чемпионата в гибридной реальности
Лемуры Мадагаскара оказались под угрозой исчезновения из‑за любителей деликатесов
На дне Невы нашли каску немецкого солдата
«Бугония» с Эммой Стоун выйдет в «цифре» 25 ноября
Россияне стали чаще покупать кофе в дрип-пакетах
Австралийца, набросившегося на Ариану Гранде, депортировали из Сингапура
Вышел новый трейлер первой части пятого и финального сезона «Очень странных дел»
Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян
Вышел первый фрагмент фильма «Твое сердце будет разбито» по книге Анны Джейн
Сериал «Тайны следствия» попал в Книгу рекордов России
Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму
Disney не будет снимать сиквел «Круиза по джунглям»
Споры мха провели девять месяцев в открытом космосе ― и выжили
Комикс про Супермена, найденный на чердаке, продали за 9,12 млн долларов
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!
Картина Ван Гога ушла с молотка за 62,7 млн долларов

Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова

Фото: Chris Unger/Getty Images

Telegram заработал 347,194 млн рублей на аукционе виртуальных папах экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС.

Всего на аукционе были распроданы 29 тыс. коллекционных папах по средней цене в 10 100 звезд. Цена одной звезды варьируется от одного до двух рублей. Таким образом, выручка составила около 347,194 млн рублей.

«Папаха никогда не была просто шапкой. Это про то, откуда ты родом, про уважение и дисциплину. Она напоминает нам, что истинная сила приходит из традиции, а не только из мощи. Всему этому меня учил мой отец, когда передал мне папаху. И теперь я передаю ее тебе», — написал Хабиб Нурмагомедов в своем телеграм-канале, анонсируя акцию.

Перед стартом аукциона Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку. «Я всегда вижу тебя в тренажерном зале, думаю, пора тебе присоединиться и начать тренироваться с братством», — написал он в соцсети Х.

