Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова

«Папаха никогда не была просто шапкой. Это про то, откуда ты родом, про уважение и дисциплину. Она напоминает нам, что истинная сила приходит из традиции, а не только из мощи. Всему этому меня учил мой отец, когда передал мне папаху. И теперь я передаю ее тебе», — написал Хабиб Нурмагомедов в своем телеграм-канале, анонсируя акцию.