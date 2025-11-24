Кевин Спейси пояснил, что он не бездомный в прямом смысле слова

Кевин Спейси ответил на заголовки о том, что он бездомный. Актер сказал, что СМИ исказили реальное положение вещей, и поблагодарил людей, которые предложили ему помощь.
«В свете недавних статей, в которых утверждается, что я бездомный, я чувствую необходимость отреагировать. Не для прессы, а для тысяч людей, которые обратились ко мне за последние несколько дней, предлагая переночевать или просто спрашивая, все ли у меня в порядке», ― отметил он в ролике, опубликованном в инстаграме*.
«Было бы нечестно с моей стороны позволить вам думать, что я действительно бездомный в прямом смысле этого слова», — добавил Спейси.
По словам актера, в недавнем интервью The Telegraph он сказал, что живет в отелях и Airbnb, направляясь туда, где работа. В таком же положении он был в начале карьеры.
«Я работал почти без перерывов весь этот год, и мне есть за что быть благодарным. И есть множество людей, как мы все знаем, которые действительно живут на улицах, или в своих машинах, или в ужасном финансовом положении, и мое сердце с ними», ― пояснил он.
По мнению Спейси, из самого текста статьи ясно, что он не относится к таким людям, однако издание решило использовать «заведомо вводящий в заблуждение» заголовок «ради кликов».
С 2017 года более десятка человек обвинили звезду «Карточного домика» в сексуализированном насилии и домогательствах. Несмотря на оправдательные приговоры в лондонском суде в 2023 году и по иску Энтони Рэппа в 2022-м, голливудская карьера актера фактически была разрушена.
В последние годы Спейси снимался лишь в низкобюджетных проектах начинающих режиссеров и выступал с шоу на Кипре. Однако он не теряет надежды на возвращение: «Мы общаемся с очень влиятельными людьми, которые хотят вернуть меня к работе. Индустрия ждет сигнала от кого-то с непререкаемым авторитетом».
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.