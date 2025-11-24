Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Операторы «Переходного возраста» рассказали о новом сериале, который тоже снимут одним кадром

Фото: Netflix

Операторы «Переходного возраста» Ли Дэвид Браун и Мэттью Льюис рассказали о разработке нового сериала, который тоже снимут одним кадром, пишет Variety. Об этом они сообщили во время панельной дискуссии Waves Film Bazaar.

Кинематографисты подчеркнули, что история нового проекта будет отличаться от «Переходного возраста». «Это не будет что‑то похожее по сюжету, потому что эта история определенно закончена. Однако, вероятно, в будущем мы снимем еще один фильм такого же формата, но не сейчас. Мы собираемся дать ему подышать свежим воздухом… Мы не хотим насыщать рынок одноразовыми продуктами, потому что в конце концов это всем надоест», — рассказал Льюис.

Льюис в 2025 году получил премию «Эмми» за выдающуюся операторскую работу в «Переходном возрасте». Проект снят одним кадром, без монтажных склеек. В производстве использовался объектив DJI Ronin 4D в паре с объективами Cooke SP3.

«Переходный возраст» («Adolescence») — криминальная четырехсерийная драма о подростке, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Шоураннерами проекта выступили актер Стивен Грэм («Большой куш», «Точка кипения»), впервые попробовавший себя в роли сценариста, и Джек Торн («Бесстыдники», «Молокососы», «Это — Англия»), а режиссером стал Филип Барантини — он уже снимал фильм одним дублем («Точка кипения»).

