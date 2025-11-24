Сервис для знакомств Twinby заработает в Казахстане

Онлайн-сервис для дейтинга Twinby начнет работать в Казахстане. Об этом в пресс-службе компании рассказали «Афише Daily».
В 2026 году Twinby планирует экспансию в страны СНГ: приложение запустится также для жителей Армении, Беларуси и Узбекистана.
«Казахстан — один из самых емких и динамичных рынков СНГ. Цифровые инициативы активно поддерживаются, и мы наблюдаем запрос на дейтинг-приложение, которое будет соответствовать культурному контексту. Мы видим различия в менталитете и ценовой политике и предложим сервис, который будет отвечать запросам местных пользователей», — отметил директор по маркетингу Twinby Артем Шитов.
Twinby в Казахстане будет учитывать местные особенности: запрос пользователей на осознанный выбора партнера с серьезными намерениями. На новом рынке приложение больше сфокусируется на концепции slow-dating («медленных знакомств») и совместимости по ценностям.