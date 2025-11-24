Сервис для знакомств Twinby заработает в Казахстане

«Казахстан — один из самых емких и динамичных рынков СНГ. Цифровые инициативы активно поддерживаются, и мы наблюдаем запрос на дейтинг-приложение, которое будет соответствовать культурному контексту. Мы видим различия в менталитете и ценовой политике и предложим сервис, который будет отвечать запросам местных пользователей», — отметил директор по маркетингу Twinby Артем Шитов.