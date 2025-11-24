Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»
Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова
Кевин Спейси пояснил, что он не бездомный в прямом смысле слова
Операторы «Переходного возраста» рассказали о новом сериале, который тоже снимут одним кадром
Сервис для знакомств Twinby заработает в Казахстане
Концертный фильм от Билли Айлиш и Джеймса Кэмерона выйдет в марте
Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым получил награду Международного фестиваля азиатского кино
Во всех стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду
Жена Брюса Уиллиса намерена пожертвовать мозг актера ученым после его смерти
«Афиша» и «СберСпасибо» запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов
МТС провели шоу-финал всероссийского ИТ-чемпионата в гибридной реальности
Лемуры Мадагаскара оказались под угрозой исчезновения из‑за любителей деликатесов
На дне Невы нашли каску немецкого солдата
«Бугония» с Эммой Стоун выйдет в «цифре» 25 ноября
Россияне стали чаще покупать кофе в дрип-пакетах
Австралийца, набросившегося на Ариану Гранде, депортировали из Сингапура
Вышел новый трейлер первой части пятого и финального сезона «Очень странных дел»
Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян
Вышел первый фрагмент фильма «Твое сердце будет разбито» по книге Анны Джейн
Сериал «Тайны следствия» попал в Книгу рекордов России
Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму
Disney не будет снимать сиквел «Круиза по джунглям»
Споры мха провели девять месяцев в открытом космосе ― и выжили
Комикс про Супермена, найденный на чердаке, продали за 9,12 млн долларов
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!
Картина Ван Гога ушла с молотка за 62,7 млн долларов

Актеры из «Очень странных дел» перечислили свои любимые фильмы

Скриншот из видео Letterboxd. Фото: X

На платформе Letterboxd опубликовали интервью со звездами «Очень странных дел» — Финном Вольфхардом, Гейтеном Матараццо и Сэди Синк. Исполнители ролей Майка Уилера, Дастина Хендерсона и Макс Мейфилд назвали по четыре картины, которые их впечатлили.

Сэди Синк призналась, что любит комедию «Школа рока» (2003) с Джеком Блэком, драму о дружбе двух школьников «Близко» (2022), «Лабиринт Фавна» о девочке, которая в 1944 году попадает в мир сказок, и «В ожидании Гаффмана» (1996) Кристофера Геста.

Видео: Letterboxd/X

Гейтену Матараццо нравится пятый эпизод «Звездных войн» (1980), драма «Вечное сияние чистого разума» (2004) с Джимом Кэрри и Кейт Уинслет, мультфильм «В поисках Немо» (2003) и музыкальный фильм «Однажды» (2007).

Финн Вольфхард отметил «Индиану Джонса и последний Крестовый поход» (1989), хоррор «Американский оборотень в Лондоне» (1981) о двух туристах, на которых во время путешествия по Англии нападает оборотень, «Квадрофению» (1979) и «Призрачную нить» (2017) об английском модельере Рейнолдсе Вудкоке.

Недавно на ютуб-канале Stranger Things появился новый трейлер первой части пятого сезона «Очень странных дел». Премьера запланирована на 26 ноября. Вторая часть выйдет 25 декабря, а финальный эпизод покажут 31 декабря.

Действие новых эпизодов развернется в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Согласно синопсису, Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.

