Актеры из «Очень странных дел» перечислили свои любимые фильмы

На платформе Letterboxd опубликовали интервью со звездами «Очень странных дел» — Финном Вольфхардом, Гейтеном Матараццо и Сэди Синк. Исполнители ролей Майка Уилера, Дастина Хендерсона и Макс Мейфилд назвали по четыре картины, которые их впечатлили.
Сэди Синк призналась, что любит комедию «Школа рока» (2003) с Джеком Блэком, драму о дружбе двух школьников «Близко» (2022), «Лабиринт Фавна» о девочке, которая в 1944 году попадает в мир сказок, и «В ожидании Гаффмана» (1996) Кристофера Геста.
Гейтену Матараццо нравится пятый эпизод «Звездных войн» (1980), драма «Вечное сияние чистого разума» (2004) с Джимом Кэрри и Кейт Уинслет, мультфильм «В поисках Немо» (2003) и музыкальный фильм «Однажды» (2007).
Финн Вольфхард отметил «Индиану Джонса и последний Крестовый поход» (1989), хоррор «Американский оборотень в Лондоне» (1981) о двух туристах, на которых во время путешествия по Англии нападает оборотень, «Квадрофению» (1979) и «Призрачную нить» (2017) об английском модельере Рейнолдсе Вудкоке.
Недавно на ютуб-канале Stranger Things появился новый трейлер первой части пятого сезона «Очень странных дел». Премьера запланирована на 26 ноября. Вторая часть выйдет 25 декабря, а финальный эпизод покажут 31 декабря.
Действие новых эпизодов развернется в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Согласно синопсису, Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.