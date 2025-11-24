Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
В Калининграде изготовили кокошник из 1145 элементов янтаря
Экс-танцоры Булановой начали выступать с группой «Марсель»
Telegram заработал 347 млн рублей на продаже подарков в виде папах Хабиба Нурмагомедова
Кевин Спейси пояснил, что он не бездомный в прямом смысле слова
Операторы «Переходного возраста» рассказали о новом сериале, который тоже снимут одним кадром
Сервис для знакомств Twinby заработает в Казахстане
Актеры из «Очень странных дел» перечислили свои любимые фильмы
Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым получил награду Международного фестиваля азиатского кино
Во всех стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду
Жена Брюса Уиллиса намерена пожертвовать мозг актера ученым после его смерти
«Афиша» и «СберСпасибо» запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов
МТС провели шоу-финал всероссийского ИТ-чемпионата в гибридной реальности
Лемуры Мадагаскара оказались под угрозой исчезновения из‑за любителей деликатесов
На дне Невы нашли каску немецкого солдата
«Бугония» с Эммой Стоун выйдет в «цифре» 25 ноября
Россияне стали чаще покупать кофе в дрип-пакетах
Австралийца, набросившегося на Ариану Гранде, депортировали из Сингапура
Вышел новый трейлер первой части пятого и финального сезона «Очень странных дел»
Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян
Вышел первый фрагмент фильма «Твое сердце будет разбито» по книге Анны Джейн
Сериал «Тайны следствия» попал в Книгу рекордов России
Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму
Disney не будет снимать сиквел «Круиза по джунглям»
Споры мха провели девять месяцев в открытом космосе ― и выжили
Комикс про Супермена, найденный на чердаке, продали за 9,12 млн долларов
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!
Картина Ван Гога ушла с молотка за 62,7 млн долларов

Концертный фильм от Билли Айлиш и Джеймса Кэмерона выйдет в марте

Фото: @billieeilish

Документальный 3D-фильм о туре Билли Айлиш «Hit Me Hard And Soft» выйдет в кинотеатрах 20 марта 2026 года. Об этом певица сообщила в инстаграме*.

Картину Айлиш сняла вместе с режиссером «Аватара» и «Титаника» Джеймсом Кэмероном. К международному релизу ленту готовит Paramount. 

«Это один из моих самых любимых туров э-э-э-э-эвер и возможность запечатлеть его и стать сорежиссером фильма вместе с Джеймсом Кэмероном — настоящая мечта, которая сбылась. Не могу дождаться, когда вы все это увидите», ― написала артистка.

В июле на одном из своих концертов Айлиш сказала, что работает над совместным проектом с Кэмероном. «Вы наверняка заметили, что здесь больше камер, чем обычно. Я не могу рассказать много, но могу сказать, что работаю над чем‑то очень, очень особенным с Джеймсом Кэмероном, и это будет в 3D, — отметила она. — Так что воспринимайте это как хотите, но эти четыре концерта здесь, в Манчестере, мы с вами — часть проекта, который я создаю вместе с ним. Поэтому не обращайте внимания на камеры, и да, я, скорее всего, буду в этом же наряде четыре дня подряд».

Певица уже имеет опыт в кино: в 2021 году вышла документалка «Билли Айлиш: Слегка размытый мир», первоначальная версия которого длилась 27 часов, а также концертный фильм «Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles».

«Hit Me Hard and Soft» — третий студийный альбом Айлиш. На церемонии «Грэмми» в этом году пластинка и песни с нее получили семь номинаций, включая «Альбом года», «Лучший поп-альбом», «Песня года» и «Запись года».

