Концертный фильм от Билли Айлиш и Джеймса Кэмерона выйдет в марте

Документальный 3D-фильм о туре Билли Айлиш «Hit Me Hard And Soft» выйдет в кинотеатрах 20 марта 2026 года. Об этом певица сообщила в инстаграме*.
Картину Айлиш сняла вместе с режиссером «Аватара» и «Титаника» Джеймсом Кэмероном. К международному релизу ленту готовит Paramount.
«Это один из моих самых любимых туров э-э-э-э-эвер и возможность запечатлеть его и стать сорежиссером фильма вместе с Джеймсом Кэмероном — настоящая мечта, которая сбылась. Не могу дождаться, когда вы все это увидите», ― написала артистка.
В июле на одном из своих концертов Айлиш сказала, что работает над совместным проектом с Кэмероном. «Вы наверняка заметили, что здесь больше камер, чем обычно. Я не могу рассказать много, но могу сказать, что работаю над чем‑то очень, очень особенным с Джеймсом Кэмероном, и это будет в 3D, — отметила она. — Так что воспринимайте это как хотите, но эти четыре концерта здесь, в Манчестере, мы с вами — часть проекта, который я создаю вместе с ним. Поэтому не обращайте внимания на камеры, и да, я, скорее всего, буду в этом же наряде четыре дня подряд».
Певица уже имеет опыт в кино: в 2021 году вышла документалка «Билли Айлиш: Слегка размытый мир», первоначальная версия которого длилась 27 часов, а также концертный фильм «Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles».
«Hit Me Hard and Soft» — третий студийный альбом Айлиш. На церемонии «Грэмми» в этом году пластинка и песни с нее получили семь номинаций, включая «Альбом года», «Лучший поп-альбом», «Песня года» и «Запись года».