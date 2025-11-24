Концертный фильм от Билли Айлиш и Джеймса Кэмерона выйдет в марте

В июле на одном из своих концертов Айлиш сказала, что работает над совместным проектом с Кэмероном. «Вы наверняка заметили, что здесь больше камер, чем обычно. Я не могу рассказать много, но могу сказать, что работаю над чем‑то очень, очень особенным с Джеймсом Кэмероном, и это будет в 3D, — отметила она. — Так что воспринимайте это как хотите, но эти четыре концерта здесь, в Манчестере, мы с вами — часть проекта, который я создаю вместе с ним. Поэтому не обращайте внимания на камеры, и да, я, скорее всего, буду в этом же наряде четыре дня подряд».