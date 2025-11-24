Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым получил награду Международного фестиваля азиатского кино

Фильм «Кончится лето» победил в номинации Best Film конкурсной программы Asian Vision на завершившемся 20 ноября в Калифорнии 11-м международном фестивале азиатского кино (AWFF). Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутии) в Москве.
«Кончится лето» ― криминальный триллер якутских постановщиков Максима Арбугаева и Владимира Мункуева. Фильм рассказывает о молодом парне Кеше, который возвращается в свой поселок после долгого отсутствия. Там его ждут отец и младший брат Тимур. За плечами у Кеши тюремный срок, который он получил, взяв вину младшего брата на себя. Однако сейчас он хочет начать новую жизнь, устроившись на работу в золотодобывающую артель.
Но очень быстро Кешу кидают старатели, и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега, но не один, а вместе с младшим братом.
Главные роли — братьев — достались Макару Хлебникову и Юре Борисову, номинированному на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». У режиссера Максима Арбугаева тоже есть номинация на «Оскар» ― за режиссуру короткометражного документального фильма «Выход» о морском биологе с Чукотки.
В российский прокат «Кончится лето» вышел 27 февраля. Ранее картина дважды стала лауреатом национальной премии «Ника» и обладателем Гран-при фестиваля «Маяк».
В конце апреля стало известно, что у ленты может появиться англоязычный ремейк. Право на это получила независимая компания по дистрибуции и консалтингу в области контента GroupStitch. Фирма также сможет показывать картину за пределами России.
Международный фестиваль азиатского кино (AWFF) проходит в Голливуде с 2015 года. Его цель — показать лучшие азиатские фильмы на Западе. В основном конкурсе «Снежный барс» лауреатом стал фильм «Печальный и прекрасный мир» (Ливан) режиссера Сирила Ариса.