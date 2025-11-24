Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым получил награду Международного фестиваля азиатского кино

«Кончится лето» ― криминальный триллер якутских постановщиков Максима Арбугаева и Владимира Мункуева. Фильм рассказывает о молодом парне Кеше, который возвращается в свой поселок после долгого отсутствия. Там его ждут отец и младший брат Тимур. За плечами у Кеши тюремный срок, который он получил, взяв вину младшего брата на себя. Однако сейчас он хочет начать новую жизнь, устроившись на работу в золотодобывающую артель.