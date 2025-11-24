Умер немецкий актер Удо Кир, сотрудничавший с фон Триером, Уорхолом и Мадонной

В возрасте 81 года в городе Палм-Спрингс, Калифорния, умер немецкий актер Удо Кир. Об этом сообщает Variety со ссылкой на его партнера, художника Делберта МакБрайда. Причина смерти не сообщается.
Кир (настоящее имя ― Удо Киршпе) родился в Кельне, в больнице, которую на следующий день после его рождения разбомбили союзные войска. В возрасте 18 лет переехал в Лондон.
За свою актерскую карьеру он снялся более чем в 200 фильмах. Популярность обрел благодаря участию в картинах «Тело для Франкенштейна» (1973) и «Кровь для Дракулы» (1974), переосмыслявших образы классических голливудских монстров. Их продюсером был Энди Уорхол, а режиссером ― Пол Моррисси.
Следующие 20 лет он работал по всей Европе, сотрудничая, в частности, с лидером новой немецкой волны кинематографа Райнером Вернером Фассбиндером. Кир сыграл в его фильмах «Третье поколение» (1979) и «Лили Марлен» (1980).
В американский кинематограф актер попал благодаря Гасу Ван Сэнту, с которым он познакомился на Берлинском кинофестивале. В картине Ван Сэнта «Мой личный штат Айдахо» 1991 года Кир появился на экране вместе Ривером Фениксом и Киану Ривзом.
Примерно в то же время Кир начал многолетнее сотрудничество с фон Триером. Начиная с фильма «Эпидемия» (1987), он появился в «Европе» (1991) и нескольких эпизодах хоррор-сериала «Королевство». Среди других их совместных работ — «Рассекая волны», «Танцующая в темноте», «Догвилль», «Меланхолия» и «Нимфоманка. Часть II».
В 1990-е Кир исполнил ряд второстепенных ролей в крупных голливудских фильмах, таких как «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Армагеддон» и «Блэйд». Он также снялся в клипах Мадонны «Erotica» и «Deeper and Deeper» с альбома «Erotica».
После десятилетий работы между Европой и США Кир обосновался в Палм-Спрингс, где жил в здании бывшей библиотеки середины XX века и увлекался искусством, архитектурой и коллекционированием.