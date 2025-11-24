Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг

Клинг играл на саксофоне, флейте, кларнете. Композиции с его участием есть на альбомах ABBA «Arrival» (1976), «Voulez-vous» (1979), «Super Trouper» (1981) и «The Visitors» (1981). «Он всегда оставался в тени, но при этом участвовал в очень, очень многих проектах», — рассказал сын артиста.