Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг. Ему было 85 лет. Об этом пишет издание Aftonbladet со ссылкой на его сына Матиас.
Клинг играл на саксофоне, флейте, кларнете. Композиции с его участием есть на альбомах ABBA «Arrival» (1976), «Voulez-vous» (1979), «Super Trouper» (1981) и «The Visitors» (1981). «Он всегда оставался в тени, но при этом участвовал в очень, очень многих проектах», — рассказал сын артиста.
Группа ABBA была создана в 1972 году. У коллектива девять студийных альбомов, последний из них вышел в 2021 году. В основной состав группы входят Бьорн Ульвеус, Анни-Фрид Лингстад, Агнета Фальтског и Бенни Андерссон.
В сентябре 2024 года умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм. Он скончался от болезни Альцгеймера.