Во всех стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду

Во всех лечебных стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
При поступлении в больницу пациент будет получать специальный браслет. «Персонал сканирует на нем код при выполнении медицинской манипуляции. И время, и факт выполнения процедуры автоматически фиксируются в ЕМИАС. А значит, и врачи, и медсестры могут сразу видеть лечебно-диагностический путь пациента, не тратя время на рутинное документирование и поиск нужных данных», — рассказала Ракова.
«Идентификация происходит во время проведения лучевой диагностики, анализов и операций, а также при транспортировке людей между отделениями и так далее», — добавила Ракова. По ее словам, это сделает систему еще прозрачнее.
Недавно стало известно, что в российских МФЦ появятся стойки самообслуживания. Они будут работать по биометрии и без паспорта. Нужный документ или справку можно будет скачать по QR-коду или получить в бумажном виде.