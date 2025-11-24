Во всех стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду

При поступлении в больницу пациент будет получать специальный браслет. «Персонал сканирует на нем код при выполнении медицинской манипуляции. И время, и факт выполнения процедуры автоматически фиксируются в ЕМИАС. А значит, и врачи, и медсестры могут сразу видеть лечебно-диагностический путь пациента, не тратя время на рутинное документирование и поиск нужных данных», — рассказала Ракова.