Жена Брюса Уиллиса намерена пожертвовать мозг актера ученым после его смерти

Жена тяжелобольного актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис сообщила, что хочет пожертвовать мозг мужа после его смерти для научных исследований. Об этом пишет The WP Times.
Решение актриса назвала «эмоционально сложным, но важным для науки». По ее словам, это поможет ученым в исследовании лобно-височной деменции, которой страдает Уиллис. «Возможно, однажды это поможет другим семьям», — написала она в своих мемуарах.
В 2022-м Брюс завершил актерскую карьеру по состоянию здоровья. Год спустя семья актера сообщила, что Уиллису поставили точный диагноз — «лобно-височная деменция». Лечения этой болезни на сегодня не существует. Хеминг отметила, что с ухудшением состояния супруга разговоры о его возможной смерти стали неотъемлемой частью их семейной жизни.
В конце лета родственники Брюса Уиллиса решили переселить его в другой дом, где он находится под круглосуточным наблюдением сиделок. Эмма рассказывала, что сделала это ради их общих дочерей — 11-летней Эвелин и 13-летней Мейбл.
Жена актера ранее также делилась, какими были первые симптомы заболевания актера. «Из человека очень разговорчивого и активного он стал немного тихим, равнодушным и отстраненным. К нему вернулось заикание, присущее ему в детстве, а на работе он стал пропускать реплики, иногда выглядеть растерянным, и никто не знал почему», — отмечала Эмма.