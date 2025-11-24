Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
«Афиша» и «СберСпасибо» запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов

Фото: Kilyan Sockalingum/Unsplash

«Афиша» и «СберСпасибо» запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов. Компании вместе представляют «Изумрудную коллекцию» — подборку событий, билеты на которые можно получить только на «Афише» и только за бонусы «Спасибо».

Первым мероприятием «Изумрудной коллекции» станет балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Посохова в Музыкальном театре им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко (МАМТе). Эксклюзивный показ для клиентов «Афиши» и «Сбера» пройдет 26 декабря, в 19.00.

«Мы запустили совместный проект со „СберСпасибо“, чтобы сделать доступ к самым знаковым культурным событиям еще проще и ближе для наших самых лояльных пользователей. „Афиша“ ценит свою аудиторию и готова предлагать по-настоящему эксклюзивные впечатления — редкие и эмоциональные», — рассказал генеральный директор компании «Афиша» Евгений Сидоров. По его словам, акция дарит пользователям возможность посетить популярные культурные мероприятия, на которые билеты обычно разлетаются за считанные минуты.

Приобрести билеты на «Щелкунчик» можно по ссылке.

