«Афиша» и «СберСпасибо» запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов

«Мы запустили совместный проект со „СберСпасибо“, чтобы сделать доступ к самым знаковым культурным событиям еще проще и ближе для наших самых лояльных пользователей. „Афиша“ ценит свою аудиторию и готова предлагать по-настоящему эксклюзивные впечатления — редкие и эмоциональные», — рассказал генеральный директор компании «Афиша» Евгений Сидоров. По его словам, акция дарит пользователям возможность посетить популярные культурные мероприятия, на которые билеты обычно разлетаются за считанные минуты.