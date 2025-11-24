Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Во всех стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду
Жена Брюса Уиллиса намерена пожертвовать мозг актера ученым после его смерти
«Афиша» и «СберСпасибо» запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов
МТС провели шоу-финал всероссийского ИТ-чемпионата в гибридной реальности
На дне Невы нашли каску немецкого солдата
«Бугония» с Эммой Стоун выйдет в «цифре» 25 ноября
Россияне стали чаще покупать кофе в дрип-пакетах
Австралийца, набросившегося на Ариану Гранде, депортировали из Сингапура
Вышел новый трейлер первой части пятого и финального сезона «Очень странных дел»
Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян
Вышел первый фрагмент фильма «Твое сердце будет разбито» по книге Анны Джейн
Сериал «Тайны следствия» попал в Книгу рекордов России
Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму
Disney не будет снимать сиквел «Круиза по джунглям»
Споры мха провели девять месяцев в открытом космосе ― и выжили
Комикс про Супермена, найденный на чердаке, продали за 9,12 млн долларов
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!
Картина Ван Гога ушла с молотка за 62,7 млн долларов
Москвичам пообещали аномально теплую погоду на следующей неделе
Если муж лайкает других женщин ― это основание для развода, постановил турецкий суд
Институт Пушкина назвал словом 2025 года «победу». На втором месте ― «Max»
Нолан рассказал, что в 2000-х должен был снять «Трою», но проект отдали Вольфгангу Петерсену
В МВД назвали самые популярные схемы мошенников в 2025 году
Автор песен мюзикла «Злая» Стивен Шварц рассказал о планах создания спин-оффа
Хилари Дафф выпустит первый за 10 лет альбом
В Spotify теперь можно импортировать музыку с других платформ
Правительство ограничило количество платных мест в вузах по 40 популярным специальностям

Лемуры Мадагаскара оказались под угрозой исчезновения из‑за любителей деликатесов

Фото: DreamWorks Animation

Лемуры на Мадагаскаре оказались на грани вымирания из-за состоятельных людей, которые употребляют их мясо в пищу. Это показало исследование городской торговли лемурами на острове, которое длилось 4 года, пишет The New York Times.

Согласно результатам, более 10 тыс. лемуров были проданы в качестве дорогостоящих блюд в 17 городах страны. Гурманы ценят мясо этих зверьков за «чистоту». Они считают, что сладкое на вкус мясо лемуров, питающихся фруктами, укрепляет здоровье. «Это шокирует», — заявила президент Международного приматологического общества и профессор Мичиганского университета Лилиана Кортес Ортис. 

Исследователи отмечают, что чаще всего едят бурых лемуров и лемуров вари. Они относительно крупные, считаются вкусными, и их несложно поймать.

«Их едят как особое угощение дома или по особому случаю в ресторане, в зависимости от наличия лемура. Они символ статуса, который стоит в три раза дороже говядины, иногда их едят из-за недоказанных лечебных свойств, — говорит приматолог из Государственного университета Монклер в Нью-Джерси Кортни Боргерсон.

Мадагаскар — единственное место в мире, где лемуры обитают в дикой природе. Помимо того, что животные привлекают туристов, они также играют важную роль в распространении семян и опылении в лесах страны.

Охоту на лемуров в стране запретили более 60 лет назад, но промысел продолжается.  Животные сталкиваются с дополнительными угрозами из-за вырубки лесов, изменения климата и незаконной торговли в качестве домашних животных.

Лилиана Кортес Ортис подчеркнула, что эта ранее непризнанная проблема требует внимания международного сообщества и властей. Макс Андонирина Фонтейн, занимавший пост министра окружающей среды и устойчивого развития Мадагаскара до роспуска правительства в сентябре, добавил, что раньше этот вопрос не поднимался. В 2024–2025 годах на острове не было возбуждено ни одного дела, связанного с употреблением в пищу лемуров или охотой на них. 

Расскажите друзьям