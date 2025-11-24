Лемуры Мадагаскара оказались под угрозой исчезновения из‑за любителей деликатесов

Лемуры на Мадагаскаре оказались на грани вымирания из-за состоятельных людей, которые употребляют их мясо в пищу. Это показало исследование городской торговли лемурами на острове, которое длилось 4 года, пишет The New York Times.
Согласно результатам, более 10 тыс. лемуров были проданы в качестве дорогостоящих блюд в 17 городах страны. Гурманы ценят мясо этих зверьков за «чистоту». Они считают, что сладкое на вкус мясо лемуров, питающихся фруктами, укрепляет здоровье. «Это шокирует», — заявила президент Международного приматологического общества и профессор Мичиганского университета Лилиана Кортес Ортис.
Исследователи отмечают, что чаще всего едят бурых лемуров и лемуров вари. Они относительно крупные, считаются вкусными, и их несложно поймать.
«Их едят как особое угощение дома или по особому случаю в ресторане, в зависимости от наличия лемура. Они символ статуса, который стоит в три раза дороже говядины, иногда их едят из-за недоказанных лечебных свойств, — говорит приматолог из Государственного университета Монклер в Нью-Джерси Кортни Боргерсон.
Мадагаскар — единственное место в мире, где лемуры обитают в дикой природе. Помимо того, что животные привлекают туристов, они также играют важную роль в распространении семян и опылении в лесах страны.
Охоту на лемуров в стране запретили более 60 лет назад, но промысел продолжается. Животные сталкиваются с дополнительными угрозами из-за вырубки лесов, изменения климата и незаконной торговли в качестве домашних животных.
Лилиана Кортес Ортис подчеркнула, что эта ранее непризнанная проблема требует внимания международного сообщества и властей. Макс Андонирина Фонтейн, занимавший пост министра окружающей среды и устойчивого развития Мадагаскара до роспуска правительства в сентябре, добавил, что раньше этот вопрос не поднимался. В 2024–2025 годах на острове не было возбуждено ни одного дела, связанного с употреблением в пищу лемуров или охотой на них.