«Игромания» возобновит выпуск печатной версии спустя семь лет после закрытия

«Иногда бренды возвращаются не потому, что так требует рынок, а потому, что этого требует память. „Игромания“ — не просто журнал, это целая эпоха, бумажный портал в мир, через который впервые проходили миллионы игроков. <…> Постепенно стало понятно: чтобы двигаться вперед, нужно на мгновение обернуться назад», — рассказал Сопельник.