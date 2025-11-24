Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Во всех стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду
Жена Брюса Уиллиса намерена пожертвовать мозг актера ученым после его смерти
«Афиша» и «СберСпасибо» запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов
МТС провели шоу-финал всероссийского ИТ-чемпионата в гибридной реальности
Лемуры Мадагаскара оказались под угрозой исчезновения из‑за любителей деликатесов
На дне Невы нашли каску немецкого солдата
«Бугония» с Эммой Стоун выйдет в «цифре» 25 ноября
Россияне стали чаще покупать кофе в дрип-пакетах
Австралийца, набросившегося на Ариану Гранде, депортировали из Сингапура
Вышел новый трейлер первой части пятого и финального сезона «Очень странных дел»
Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян
Вышел первый фрагмент фильма «Твое сердце будет разбито» по книге Анны Джейн
Сериал «Тайны следствия» попал в Книгу рекордов России
Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму
Disney не будет снимать сиквел «Круиза по джунглям»
Споры мха провели девять месяцев в открытом космосе ― и выжили
Комикс про Супермена, найденный на чердаке, продали за 9,12 млн долларов
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!
Картина Ван Гога ушла с молотка за 62,7 млн долларов
Москвичам пообещали аномально теплую погоду на следующей неделе
Если муж лайкает других женщин ― это основание для развода, постановил турецкий суд
Институт Пушкина назвал словом 2025 года «победу». На втором месте ― «Max»
Нолан рассказал, что в 2000-х должен был снять «Трою», но проект отдали Вольфгангу Петерсену
В МВД назвали самые популярные схемы мошенников в 2025 году
Автор песен мюзикла «Злая» Стивен Шварц рассказал о планах создания спин-оффа
Хилари Дафф выпустит первый за 10 лет альбом
В Spotify теперь можно импортировать музыку с других платформ

«Игромания» возобновит выпуск печатной версии спустя семь лет после закрытия

Иллюстрация: «Игромания»

«Игромания» возобновит печатную версию спустя семь лет после закрытия. Об этом пишет «Мир фантастики» со ссылкой на креативного директора издания Артура Сопельника.

«Иногда бренды возвращаются не потому, что так требует рынок, а потому, что этого требует память. „Игромания“ — не просто журнал, это целая эпоха, бумажный портал в мир, через который впервые проходили миллионы игроков. <…> Постепенно стало понятно: чтобы двигаться вперед, нужно на мгновение обернуться назад», — рассказал Сопельник.

По словам директора, журнал предоставит читателям уникальный контент, тактильность и эмоции. Точная дата выхода первого номер пока неизвестна.

«Игромания» — российское издание о видеоиграх. Печатный журнал издания выходил с сентября 1997 по декабрь 2018 года в издательском доме «Техномир».

Расскажите друзьям