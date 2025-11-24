«Игромания» возобновит выпуск печатной версии спустя семь лет после закрытия

«Игромания» возобновит печатную версию спустя семь лет после закрытия. Об этом пишет «Мир фантастики» со ссылкой на креативного директора издания Артура Сопельника.
«Иногда бренды возвращаются не потому, что так требует рынок, а потому, что этого требует память. „Игромания“ — не просто журнал, это целая эпоха, бумажный портал в мир, через который впервые проходили миллионы игроков. <…> Постепенно стало понятно: чтобы двигаться вперед, нужно на мгновение обернуться назад», — рассказал Сопельник.
По словам директора, журнал предоставит читателям уникальный контент, тактильность и эмоции. Точная дата выхода первого номер пока неизвестна.
«Игромания» — российское издание о видеоиграх. Печатный журнал издания выходил с сентября 1997 по декабрь 2018 года в издательском доме «Техномир».