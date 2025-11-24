МТС провели шоу-финал всероссийского ИТ-чемпионата в гибридной реальности

Участие в нем приняли более 14 тыс. человек, среди которых были школьники, студенты и действующие ИТ-специалисты со всей России. Финал прошел в формате шоу-битвы роботов в гибридной реальности на площадке «МТС Live Холл» в Москве. Его посетили 4000 офлайн-гостей, а онлайн-трансляция набрала 974 тыс. просмотров.