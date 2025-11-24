МТС провели шоу-финал всероссийского ИТ-чемпионата в гибридной реальности

«МТС Web Services» подвела итоги всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ.
Участие в нем приняли более 14 тыс. человек, среди которых были школьники, студенты и действующие ИТ-специалисты со всей России. Финал прошел в формате шоу-битвы роботов в гибридной реальности на площадке «МТС Live Холл» в Москве. Его посетили 4000 офлайн-гостей, а онлайн-трансляция набрала 974 тыс. просмотров.
Чемпионат включал два трека: участники первого решали алгоритмические задачи и работали со структурами данных в индивидуальном зачете, второго собирали и программировали роботов, соревнуясь в командах. В финал были отобраны 350 человек в обоих направлениях.
Испытания робототехнического трека прошли в формате автономного прохождения сложных лабиринтов с необычными поверхностями и парящими платформами на скорость, а завершились битвой роботов в гибридной реальности. Комментировал чемпионат блогер и комик Илья Куруч.
Победители первого трека:
— первое место, приз 1 млн рублей: Максим Гороховский (Москва);
— два вторых места, призы по 500 тыс. рублей: Владислав Жиганов (Москва), Александр Бабин (Москва);
— три третьих места, призы по 250 тыс. рублей: Максим Кравченко (Москва), Сергей Золотарев (Йошкар-Ола), Денис Мустафин (Долгопрудный).
Победители второго трека:
— первое место, приз 4 млн рублей: «Зато по ГОСТу» — Андрей Семенищев (Йошкар-Ола) и Михаил Семенищев (Москва);
— второе место, приз 2,5 млн рублей: Bournemouth (Москва) — Владимир Егоров, Кирилл Павлов;
— третье место, приз 1 млн рублей: #1 private chiwawa club (Казань) — Денис Колсанов, Надежда Алюкина.
Помимо соревнований, на площадке прошли лекции ведущих российских и зарубежных экспертов индустрии. Автор книги «AI Agents in Action» Майкл Ланэм провел онлайн-воркшоп, посвященный ИИ-агентам, а директор по североамериканскому бизнесу в Unitree Robotics Тони Янг подготовил доклад про будущее человекоподобных роботов. Выступили также генеральный директор «Яндекс Роботикс» Иван Калинов и руководитель фундаментальных исследований MWS AI Валентин Малых.
Для гостей была организована развлекательная программа: ИТ-родео, где участники писали код и удерживались на механическом быке, интеллектуальная качалка с различными челленджами, тату-зона для посетителей 18+ и не только. После церемонии на главную сцену вышла группа Nemiga.
«Мировая статистика показывает, что 80% олимпиадников работают в больших технологических компаниях или основали бизнесы стоимостью более 100 млн долларов. Турниры развивают умение работать под давлением, дисциплину и креативность, а также становятся площадкой для ИТ-комьюнити, где единомышленники общаются и обмениваются опытом», — прокомментировал генеральный директор «МТС Web Services» Павел Воронин.
True Tech Champ прошел уже третий раз. В этом году финал был организован с учетом комплексного ЕSG-подхода. В целях социальной ответственности площадку сделали доступной для людей с нарушениями слуха, зрения и двигательного аппарата. В целях экологической ответственности компания организовала сбор пластиковых бутылок, алюминиевых банок, стекла и бейджей для дальнейшей переработки, а часть материалов от застройки передали в помощь приютам для животных.