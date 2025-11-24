На дне Невы нашли каску немецкого солдата

Шлем нашли водолазы специального моторизованного Измайловского полка во время обследования дна Кронверкского пролива. Специалисты определили, что это штальхельм М40 вермахта. Он находился в состоянии такой сильной коррозии, что спустя мгновение после подъема развалился в руках.