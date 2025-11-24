Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
На дне Невы нашли каску немецкого солдата

Фото: vk.com/rosgvardszo

В акватории Невы у Петропавловской крепости в Петербурге обнаружили каску немецкого солдата времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в соцсетях Росгвардии Северо-Западного округа.

Шлем нашли водолазы специального моторизованного Измайловского полка во время обследования дна Кронверкского пролива. Специалисты определили, что это штальхельм М40 вермахта. Он находился в состоянии такой сильной коррозии, что спустя мгновение после подъема развалился в руках.

По словам росгвардейца-водолаза,  ранее эту местность неоднократно осматривали. Эксперты не сомневаются, что вещь принесло сильное течение с мест боев за Ленинград.

В сентябре бомбы времен Второй мировой войны нашли в Берлине. Из-за этого в городе эвакуировали почти 20 000 человек. 

