На дне Невы нашли каску немецкого солдата

В акватории Невы у Петропавловской крепости в Петербурге обнаружили каску немецкого солдата времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в соцсетях Росгвардии Северо-Западного округа.
Шлем нашли водолазы специального моторизованного Измайловского полка во время обследования дна Кронверкского пролива. Специалисты определили, что это штальхельм М40 вермахта. Он находился в состоянии такой сильной коррозии, что спустя мгновение после подъема развалился в руках.
По словам росгвардейца-водолаза, ранее эту местность неоднократно осматривали. Эксперты не сомневаются, что вещь принесло сильное течение с мест боев за Ленинград.
В сентябре бомбы времен Второй мировой войны нашли в Берлине. Из-за этого в городе эвакуировали почти 20 000 человек.