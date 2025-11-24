«Бугония» с Эммой Стоун выйдет в «цифре» 25 ноября

«Бугония» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун выйдет на цифровых площадках 25 ноября. Об этом сообщает портал WhenToStream.
В зарубежный прокат картина вышла 24 октября. Новая лента от создателя «Лобстера» и «Бедных-несчастных» рассказывает о двух молодых людях, одержимых теориями заговора. Они похищают влиятельную бизнесвумен (Стоун), принимая ее за инопланетянку, которая хочет уничтожить Землю.
В актерский состав также вошли Джесси Племонс и Алисия Силверстоун. Сценарий к фильму написал лауреат «Эмми» Уилл Трейси («Наследники», «Меню») по мотивам южнокорейской комедии 2003 года «Спасти зеленую планету!».
Критики высоко оценили ленту: она получила 86% положительных отзывов от них на Rotten Tomatoes. Однако лента провалилась в прокате: она собрала 32 млн долларов при бюджете в 50 млн.
Мировая премьера «Бугонии» состоялась 28 августа на Венецианском кинофестивале. После выхода картины режиссер Йоргос Лантимос объявил о временном уходе из киноиндустрии. Он признался, что последние годы работал без передышки и теперь чувствует необходимость в отдыхе.