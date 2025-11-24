«Бугония» с Эммой Стоун выйдет в «цифре» 25 ноября

Мировая премьера «Бугонии» состоялась 28 августа на Венецианском кинофестивале. После выхода картины режиссер Йоргос Лантимос объявил о временном уходе из киноиндустрии. Он признался, что последние годы работал без передышки и теперь чувствует необходимость в отдыхе.