Дональд Гловер рассказал, что перенес инсульт во время тура в 2024 году

По его словам, в его сердце «нашли дыру», и ему пришлось перенести две операции. Гловер сказал, что ему казалось, будто он всех подводит. «Говорят, что у каждого есть две жизни, и вторая жизнь начинается, когда ты осознаешь, что у тебя есть одна, — сказал Гловер. — У вас одна жизнь, ребята, и я должен быть честен, жизнь, которую я прожил с вами, была настоящим благословением».