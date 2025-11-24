Дональд Гловер рассказал, что перенес инсульт во время тура в 2024 году

Дональд Гловер впервые рассказал, что перенес инсульт, из‑за которого отменил тур Childish Gambino в 2024 году, пишет Billboard.
Гловер рассказал об этом на сцене фестиваля Camp Flog Gnaw исполнителя Tyler The Creator в Лос-Анджелесе. «В Луизиане у меня сильно разболелась голова, но я все равно принял участие в шоу. Я плохо видел, поэтому, когда мы приехали в Хьюстон, я пошел в больницу, и врач сказал: „У вас был инсульт“».
По его словам, в его сердце «нашли дыру», и ему пришлось перенести две операции. Гловер сказал, что ему казалось, будто он всех подводит. «Говорят, что у каждого есть две жизни, и вторая жизнь начинается, когда ты осознаешь, что у тебя есть одна, — сказал Гловер. — У вас одна жизнь, ребята, и я должен быть честен, жизнь, которую я прожил с вами, была настоящим благословением».
В октябре 2024 года Гловер опубликовал заявление об отмене выступлений в Северной Америке и Европе. Он пояснил, что ему предстоит операция, но не раскрыл, с какой болезнью он столкнулся.