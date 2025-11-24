Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Во всех стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду
Жена Брюса Уиллиса намерена пожертвовать мозг актера ученым после его смерти
«Афиша» и «СберСпасибо» запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов
МТС провели шоу-финал всероссийского ИТ-чемпионата в гибридной реальности
Лемуры Мадагаскара оказались под угрозой исчезновения из‑за любителей деликатесов
На дне Невы нашли каску немецкого солдата
«Бугония» с Эммой Стоун выйдет в «цифре» 25 ноября
Австралийца, набросившегося на Ариану Гранде, депортировали из Сингапура
Вышел новый трейлер первой части пятого и финального сезона «Очень странных дел»
Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян
Вышел первый фрагмент фильма «Твое сердце будет разбито» по книге Анны Джейн
Сериал «Тайны следствия» попал в Книгу рекордов России
Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму
Disney не будет снимать сиквел «Круиза по джунглям»
Споры мха провели девять месяцев в открытом космосе ― и выжили
Комикс про Супермена, найденный на чердаке, продали за 9,12 млн долларов
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!
Картина Ван Гога ушла с молотка за 62,7 млн долларов
Москвичам пообещали аномально теплую погоду на следующей неделе
Если муж лайкает других женщин ― это основание для развода, постановил турецкий суд
Институт Пушкина назвал словом 2025 года «победу». На втором месте ― «Max»
Нолан рассказал, что в 2000-х должен был снять «Трою», но проект отдали Вольфгангу Петерсену
В МВД назвали самые популярные схемы мошенников в 2025 году
Автор песен мюзикла «Злая» Стивен Шварц рассказал о планах создания спин-оффа
Хилари Дафф выпустит первый за 10 лет альбом
В Spotify теперь можно импортировать музыку с других платформ
Правительство ограничило количество платных мест в вузах по 40 популярным специальностям

Россияне стали чаще покупать кофе в дрип-пакетах

Фото: Karl Fredrickson/Unsplash

Россияне стали чаще покупать кофе в дрип-пакетах (порционные фильтр-пакеты с молотым кофе для заваривания в чашке), пишет издание Shopper’s.

С ноября 2024 по октябрь 2025 года россияне искали кофе в дрип-пакетах в интернете 353 500 раз — это в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщила Shopper’s пресс-служба производителя кофе «Лалибела Кофе». Компания проанализировала данные сервиса «Яндекс Вордстат».

«Лалибела Кофе» объясняет такой интерес тем, что покупатели хотят пить качественный кофе, но без лишних хлопот при его приготовлении. Дрип-пакеты позволяют без оборудования и навыков получить напиток уровня кофейни. «Вся сложная работа — от выбора зерна до обжарки и помола — уже сделана профессионалами. Потребителю остается добавить горячую воду», — рассказал гендиректор компании «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин.

Представитель кофеобжарочной компании «Милфудс» поделился, что «сегмент дрип-пакетов растет особенно активно». Его продажи увеличиваются двузначными темпами как в офлайн-, так и в онлайн-каналах.

В «Ленте» на ноябрь с начала года продажи кофе в дрип-пакетах в натуральном выражении увеличились год к году более чем на 90%. Представитель компании отметил, что в сети это «самый большой рост среди кофейных категорий». У «Вкусвилла» и в сети «О’кей» продажи этого продукта выросли за год в два раза по состоянию на сентябрь. «По нашим наблюдениям, тренд в целом смещается в сторону форматов „дома как в кофейне“», — сказала старший бренд-стратег «Вкусвилла» Татьяна Ларина.

Расскажите друзьям