Россияне стали чаще покупать кофе в дрип-пакетах (порционные фильтр-пакеты с молотым кофе для заваривания в чашке), пишет издание Shopper’s.
С ноября 2024 по октябрь 2025 года россияне искали кофе в дрип-пакетах в интернете 353 500 раз — это в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщила Shopper’s пресс-служба производителя кофе «Лалибела Кофе». Компания проанализировала данные сервиса «Яндекс Вордстат».
«Лалибела Кофе» объясняет такой интерес тем, что покупатели хотят пить качественный кофе, но без лишних хлопот при его приготовлении. Дрип-пакеты позволяют без оборудования и навыков получить напиток уровня кофейни. «Вся сложная работа — от выбора зерна до обжарки и помола — уже сделана профессионалами. Потребителю остается добавить горячую воду», — рассказал гендиректор компании «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин.
Представитель кофеобжарочной компании «Милфудс» поделился, что «сегмент дрип-пакетов растет особенно активно». Его продажи увеличиваются двузначными темпами как в офлайн-, так и в онлайн-каналах.
В «Ленте» на ноябрь с начала года продажи кофе в дрип-пакетах в натуральном выражении увеличились год к году более чем на 90%. Представитель компании отметил, что в сети это «самый большой рост среди кофейных категорий». У «Вкусвилла» и в сети «О’кей» продажи этого продукта выросли за год в два раза по состоянию на сентябрь. «По нашим наблюдениям, тренд в целом смещается в сторону форматов „дома как в кофейне“», — сказала старший бренд-стратег «Вкусвилла» Татьяна Ларина.