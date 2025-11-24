Австралийца, набросившегося на Ариану Гранде, депортировали из Сингапура

Австралийца Вэня Джонсона, который набросился на Ариану Гранде на премьере фильма «Злая-2» в Сингапуре, депортировали из страны и лишили права повторного въезда. Об этом сообщает CNA со ссылкой на местное управление иммиграции и пограничного контроля.
26-летний фанат кинулся обнимать актрису 13 ноября. Он перепрыгнул ограждение, когда звезды картины шли по желтой ковровой дорожке. Добравшись до Гранде, мужчина обхватил ее рукой и начал подпрыгивать.
Вэня остановила партнерша Гранде по фильму Синтия Эриво, встав между ними, пока нарушителя не задержала охрана. После того как австралийца увели, он вернулся и во второй раз попытался перелезть через ограждения, но его повалили на землю сотрудники охраны.
Позже, той же ночью, Вэнь выложил видео инцидента в соцсетях с подписью: «Дорогая Ариана Гранде, спасибо, что позволила мне прыгать по желтому ковру вместе с тобой».
Около полуночи 14 ноября мужчину задержали. Ему предъявили обвинения в нарушении общественного порядка.
Выяснилось, что Вэнь Джонсон прибыл в Сингапур 11 ноября по 90-дневной туристической визе, чтобы посетить премьеру фильма и отдохнуть. В прошлом он срывал и другие крупные мероприятия ― например, концерт Кэти Перри в Сиднее в июне и финал забега на 100 метров на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
В суде Вэнь признал вину. Когда его спросили, хочет ли он что-то сказать в свое оправдание, подсудимый ответил: «Я больше так не буду, Ваша честь». Назначая наказание, судья отметил, что это не первое такое нарушение Вэня, и раньше мужчина избегал наказания. В итоге нарушителя приговорили к девяти дням тюрьмы.