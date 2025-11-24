Австралийца, набросившегося на Ариану Гранде, депортировали из Сингапура

Вэня остановила партнерша Гранде по фильму Синтия Эриво, встав между ними, пока нарушителя не задержала охрана. После того как австралийца увели, он вернулся и во второй раз попытался перелезть через ограждения, но его повалили на землю сотрудники охраны.