Вышел новый трейлер первой части пятого и финального сезона «Очень странных дел»

Недавно в СМИ появилась информация, что Милли Бобби Браун якобы подала жалобу на коллегу по сериалу «Очень странные дела» Дэвида Харбора. Актриса обвинила его в «издевательствах и преследовании». Однако подтверждения этой информации ни от стримингового сервиса, ни от актеров не было.