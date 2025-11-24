Николай Полисский выпустит двухтомник «„Никола-Ленивец“. Рай на земле»
Вышел новый трейлер первой части пятого и финального сезона «Очень странных дел»

Фото: Netflix

На ютуб-канале Stranger Things появился новый трейлер первой части пятого сезона «Очень странных дел». Премьера запланирована на 26 ноября. Вторая часть выйдет 25 декабря, а финальный эпизод покажут 31 декабря.

Действие новых эпизодов развернется в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Согласно синопсису, Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной. 

Видео: Stranger Things/YouTube

Над финальным сезоном работали Мэтт и Росс Дафферы, а также Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля»). Он снял два эпизода. В пятом сезоне снимался весь актерский состав сериала. Звезда «Терминатора» Линда Гамильтон тоже получила роль в «Очень странных делах»: она сыграла доктора Кей.

Недавно Netflix представил первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел». Согласно ролику, перед финалом зрителей вернут в 6 ноября 1983 года — день исчезновения Уилла Байерса. В другом отрывке зрителям показали тренировку Одиннадцати (Милли Бобби Браун).

Недавно в СМИ появилась информация, что Милли Бобби Браун якобы подала жалобу на коллегу по сериалу «Очень странные дела» Дэвида Харбора. Актриса обвинила его в «издевательствах и преследовании». Однако подтверждения этой информации ни от стримингового сервиса, ни от актеров не было.

На премьере финального сезона «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор обнимались, смеялись и вместе позировали фотографам. Позже Браун заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором.

