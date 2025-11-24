Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

Футболист родился 12 октября 1926 года в Армавире. Во время Великой Отечественной войны переехал с семьей в Сухуми. В 1944 году Симонян начал играть за юношескую команду сухумского «Динамо». Через два года, окончив среднюю школу, отправился в Москву и стал игроком «Крыльев Советов». Позже перешел в «Спартак», где играл с 1949 по 1959 год. Стал лучшим бомбардиром в истории клуба (160 голов в 245 матчах).