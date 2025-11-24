Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Во всех стационарах Москвы ввели идентификацию пациентов по QR-коду
Жена Брюса Уиллиса намерена пожертвовать мозг актера ученым после его смерти
«Афиша» и «СберСпасибо» запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов
МТС провели шоу-финал всероссийского ИТ-чемпионата в гибридной реальности
Лемуры Мадагаскара оказались под угрозой исчезновения из‑за любителей деликатесов
На дне Невы нашли каску немецкого солдата
«Бугония» с Эммой Стоун выйдет в «цифре» 25 ноября
Россияне стали чаще покупать кофе в дрип-пакетах
Австралийца, набросившегося на Ариану Гранде, депортировали из Сингапура
Вышел новый трейлер первой части пятого и финального сезона «Очень странных дел»
Вышел первый фрагмент фильма «Твое сердце будет разбито» по книге Анны Джейн
Сериал «Тайны следствия» попал в Книгу рекордов России
Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму
Disney не будет снимать сиквел «Круиза по джунглям»
Споры мха провели девять месяцев в открытом космосе ― и выжили
Комикс про Супермена, найденный на чердаке, продали за 9,12 млн долларов
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!
Картина Ван Гога ушла с молотка за 62,7 млн долларов
Москвичам пообещали аномально теплую погоду на следующей неделе
Если муж лайкает других женщин ― это основание для развода, постановил турецкий суд
Институт Пушкина назвал словом 2025 года «победу». На втором месте ― «Max»
Нолан рассказал, что в 2000-х должен был снять «Трою», но проект отдали Вольфгангу Петерсену
В МВД назвали самые популярные схемы мошенников в 2025 году
Автор песен мюзикла «Злая» Стивен Шварц рассказал о планах создания спин-оффа
Хилари Дафф выпустит первый за 10 лет альбом
В Spotify теперь можно импортировать музыку с других платформ
Правительство ограничило количество платных мест в вузах по 40 популярным специальностям

Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Ушел из жизни олимпийский чемпион 1956 года, первый вице-президент Российского футбольного союза и лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян. Ему было 99 лет. О смерти сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян рассказал «Матч ТВ», что Симонян почувствовал себя плохо 20 ноября. Его госпитализировали. Спустя три дня, 23 ноября, легенда футбола умерла.

Футболист родился 12 октября 1926 года в Армавире. Во время Великой Отечественной войны переехал с семьей в Сухуми. В 1944 году Симонян начал играть за юношескую команду сухумского «Динамо». Через два года, окончив среднюю школу, отправился в Москву и стал игроком «Крыльев Советов». Позже перешел в «Спартак», где играл с 1949 по 1959 год. Стал лучшим бомбардиром в истории клуба (160 голов в 245 матчах).

В составе сборной СССР футболист провел 20 матчей и забил 10 голов. В 1956 году вместе со сборной завоевал золото Олимпийских игр в Мельбурне. Симонян был капитаном сборной СССР в дебютном для нее чемпионате мира 1958 года. В этом матче он забил первый гол команды, поразив ворота англичан. После турнира завершил карьеру в сборной.

Симонян работал главным тренером «Спартака» и сборной СССР. Красно-белых он дважды приводил к золотым медалям советского первенства и трижды к Кубку, а с ереванским «Араратом» он завоевывал золото и брал Кубок СССР.

С 1992 года занимал пост первого вице-президента Российского футбольного союза. За выдающиеся достижения в футболе Симонян удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». В октябре Симоняну присвоили звание Героя Труда России за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

