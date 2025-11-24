Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

Ушел из жизни олимпийский чемпион 1956 года, первый вице-президент Российского футбольного союза и лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян. Ему было 99 лет. О смерти сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян рассказал «Матч ТВ», что Симонян почувствовал себя плохо 20 ноября. Его госпитализировали. Спустя три дня, 23 ноября, легенда футбола умерла.
Футболист родился 12 октября 1926 года в Армавире. Во время Великой Отечественной войны переехал с семьей в Сухуми. В 1944 году Симонян начал играть за юношескую команду сухумского «Динамо». Через два года, окончив среднюю школу, отправился в Москву и стал игроком «Крыльев Советов». Позже перешел в «Спартак», где играл с 1949 по 1959 год. Стал лучшим бомбардиром в истории клуба (160 голов в 245 матчах).
В составе сборной СССР футболист провел 20 матчей и забил 10 голов. В 1956 году вместе со сборной завоевал золото Олимпийских игр в Мельбурне. Симонян был капитаном сборной СССР в дебютном для нее чемпионате мира 1958 года. В этом матче он забил первый гол команды, поразив ворота англичан. После турнира завершил карьеру в сборной.
Симонян работал главным тренером «Спартака» и сборной СССР. Красно-белых он дважды приводил к золотым медалям советского первенства и трижды к Кубку, а с ереванским «Араратом» он завоевывал золото и брал Кубок СССР.
С 1992 года занимал пост первого вице-президента Российского футбольного союза. За выдающиеся достижения в футболе Симонян удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». В октябре Симоняну присвоили звание Героя Труда России за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.