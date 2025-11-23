Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Сериал «Тайны следствия» попал в «Книгу рекордов России»
Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму
Disney не будет снимать сиквел «Круиза по джунглям»
Споры мха провели девять месяцев в открытом космосе ― и выжили
Комикс про Супермена, найденный на чердаке, продали за 9,12 млн долларов
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!
Картина Ван Гога ушла с молотка за 62,7 млн долларов
Москвичам пообещали аномально теплую погоду на следующей неделе
Если муж лайкает других женщин ― это основание для развода, постановил турецкий суд
Институт Пушкина назвал словом 2025 года «победу». На втором месте ― «Max»
Нолан рассказал, что в 2000-х должен был снять «Трою», но проект отдали Вольфгангу Петерсену
В МВД назвали самые популярные схемы мошенников в 2025 году
Автор песен мюзикла «Злая» Стивен Шварц рассказал о планах создания спин-оффа
Хилари Дафф выпустит первый за 10 лет альбом
В Spotify теперь можно импортировать музыку с других платформ
Правительство ограничило количество платных мест в вузах по 40 популярным специальностям
Женщины руководят 31% компаний России
Продажи дубайского шоколада упали в 6 раз
На кассе норвежского супермаркета можно совершить покупку на латыни
Тимур Батрудинов в трейлере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
Священник-диджей устроил рейв у собора с благословения папы римского
Fox News выпускает христианский подкаст с голосами звезд без их согласия
На берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля
Создатели «Очень странных дел» предупредили о самой жестокой смерти за все время
Бенедикт Камбербатч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса
Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами
Комедию Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» продлили на второй сезон

Вышел первый фрагмент фильма «Твое сердце будет разбито» по книге Анны Джейн

Фото: vk.com/tvoeserdcebudetrazbito

В соцсетях Анны Джейн опубликовали первый отрывок фильма «Твое сердце будет разбито», который снят по одноименной книге писательницы. На экраны картина выйдет 5 марта 2026 года.

Фильм расскажет о старшекласснице Полине, которая решает спрятаться от буллинга за спиной местного хулигана Барса. Она заключает с парнем сделку: он притворяется ее бойфрендом, а она в ответ выполняет любое его желание. Постепенно между школьниками возникают настоящие чувства, но их родные и одноклассники хотят разлучить влюбленных. 

Видео: vk.com/tvoeserdcebudetrazbito

Главные роли в ленте исполнили Вероника Журавлева («Папины дочки. Новые») и Даниель Вегас («Школа»). В проекте также задействованы Аля Майер, Максим Сапрыкин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, Александра Тихонова, Маргарита Дьяченкова и Антон Соломатин.

Картину поставит режиссер Михаил Вайнберг, работавший над сериалами «Жить жизнь» и «Тест на беременность». Производством экранизации займутся «Ол Медиа Компани», Start и Свердловская киностудия при поддержке Фонда кино. 

Красноярская писательница Анна Джейн выпустила роман «Твое сердце будет разбито» в 2022 году. 1 февраля 2023 года автор скончалась в возрасте 35 лет. В следующие два года Джейн стала самым издаваемым автором в России.

Расскажите друзьям