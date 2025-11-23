Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Вышел первый фрагмент фильма «Твое сердце будет разбито» по книге Анны Джейн
Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму
Disney не будет снимать сиквел «Круиза по джунглям»
Споры мха провели девять месяцев в открытом космосе ― и выжили
Комикс про Супермена, найденный на чердаке, продали за 9,12 млн долларов
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!
Картина Ван Гога ушла с молотка за 62,7 млн долларов
Москвичам пообещали аномально теплую погоду на следующей неделе
Если муж лайкает других женщин ― это основание для развода, постановил турецкий суд
Институт Пушкина назвал словом 2025 года «победу». На втором месте ― «Max»
Нолан рассказал, что в 2000-х должен был снять «Трою», но проект отдали Вольфгангу Петерсену
В МВД назвали самые популярные схемы мошенников в 2025 году
Автор песен мюзикла «Злая» Стивен Шварц рассказал о планах создания спин-оффа
Хилари Дафф выпустит первый за 10 лет альбом
В Spotify теперь можно импортировать музыку с других платформ
Правительство ограничило количество платных мест в вузах по 40 популярным специальностям
Женщины руководят 31% компаний России
Продажи дубайского шоколада упали в 6 раз
На кассе норвежского супермаркета можно совершить покупку на латыни
Тимур Батрудинов в трейлере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
Священник-диджей устроил рейв у собора с благословения папы римского
Fox News выпускает христианский подкаст с голосами звезд без их согласия
На берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля
Создатели «Очень странных дел» предупредили о самой жестокой смерти за все время
Бенедикт Камбербатч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса
Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами
Комедию Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» продлили на второй сезон

Сериал «Тайны следствия» попал в «Книгу рекордов России»

Фото: Ленфильм

«Тайны следствия» вошел в «Книгу рекордов России» как самый продолжительный детективный сериал. Он идет в телевизионном эфире уже более 20 лет. Об этом РИА «Новостям» сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».

«На телеканале проект идет 20 лет, 11 месяцев и 8 дней, что в совокупности составляет 7 648 дней. Почетный сертификат "Книги рекордов России" получила исполнительница главной роли Анна Ковальчук», — добавили в пресс-службе.

Как отметил основатель и главный редактор «Книги рекордов России» Станислав Коненко, в этой номинации — это первый и пока единственный рекорд. Сериал рассказывает о буднях и личной жизни петербургского работника прокуратуры, позже — следственного комитета Марии Швецовой и ее коллег. 

Помимо Анны Ковальчук в шоу снимаются Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук, Дмитрий Миллер и другие. Режиссером проекта выступает Максим Демченко. Премьера сериала состоялась 1 сентября 2000 года на телеканале «НТВ», также его показывали в эфире «ТВ-6».

Расскажите друзьям