Сериал «Тайны следствия» попал в «Книгу рекордов России»

«Тайны следствия» вошел в «Книгу рекордов России» как самый продолжительный детективный сериал. Он идет в телевизионном эфире уже более 20 лет. Об этом РИА «Новостям» сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».
«На телеканале проект идет 20 лет, 11 месяцев и 8 дней, что в совокупности составляет 7 648 дней. Почетный сертификат "Книги рекордов России" получила исполнительница главной роли Анна Ковальчук», — добавили в пресс-службе.
Как отметил основатель и главный редактор «Книги рекордов России» Станислав Коненко, в этой номинации — это первый и пока единственный рекорд. Сериал рассказывает о буднях и личной жизни петербургского работника прокуратуры, позже — следственного комитета Марии Швецовой и ее коллег.
Помимо Анны Ковальчук в шоу снимаются Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук, Дмитрий Миллер и другие. Режиссером проекта выступает Максим Демченко. Премьера сериала состоялась 1 сентября 2000 года на телеканале «НТВ», также его показывали в эфире «ТВ-6».