Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму

Фото: Paramount Pictures

Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе Henry Aldridge and Son за 2,33 млн долларов (более 163 млн рублей). Это стало рекордом для памятных вещей, связанных с лайнером, пишет The New York Times.

Устройство принадлежало совладельцу сети Macy’s Исидору Штраусу, который путешествовал первым классом на «Титанике» со своей женой Идой. На часах выгравированы его инициалы и дата его 43-летия.

Когда корабль столкнулся с айсбергом, Штраусы отказались занять место в шлюпке и остались на борту. Позже супруги вдохновили Джеймса Кэмерона на съемку вымышленной сцены в фильме «Титаник» 1997 года, в которой пожилая пара обнимается в постели в то время, как их каюту затапливает вода.

Тело Исидора Штрауса, которому на тот момент было 67 лет, обнаружили примерно через две недели после катастрофы. Останки его жены так и не нашли.

Часы перестали тикать в 2:20 утра 15 апреля 1912 года. Их вместе с другими личными вещами Штрауса передали его семье. Родственники выставили часы на продажу впервые.

Кроме того, на торгах за 131 тыс. долларов (более 10 млн рублей) продали и письмо, написанное Идой Штраус на бланке «Титаника». «Какой корабль! Такой огромный и так великолепно обставленный с самым изысканным вкусом и роскошью», —писала она миссис Бербридж. 

