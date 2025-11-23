Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму

Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе Henry Aldridge and Son за 2,33 млн долларов (более 163 млн рублей). Это стало рекордом для памятных вещей, связанных с лайнером, пишет The New York Times.
Устройство принадлежало совладельцу сети Macy’s Исидору Штраусу, который путешествовал первым классом на «Титанике» со своей женой Идой. На часах выгравированы его инициалы и дата его 43-летия.
Когда корабль столкнулся с айсбергом, Штраусы отказались занять место в шлюпке и остались на борту. Позже супруги вдохновили Джеймса Кэмерона на съемку вымышленной сцены в фильме «Титаник» 1997 года, в которой пожилая пара обнимается в постели в то время, как их каюту затапливает вода.
Тело Исидора Штрауса, которому на тот момент было 67 лет, обнаружили примерно через две недели после катастрофы. Останки его жены так и не нашли.
Часы перестали тикать в 2:20 утра 15 апреля 1912 года. Их вместе с другими личными вещами Штрауса передали его семье. Родственники выставили часы на продажу впервые.
Кроме того, на торгах за 131 тыс. долларов (более 10 млн рублей) продали и письмо, написанное Идой Штраус на бланке «Титаника». «Какой корабль! Такой огромный и так великолепно обставленный с самым изысканным вкусом и роскошью», —писала она миссис Бербридж.