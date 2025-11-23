Золотые карманные часы пассажира «Титаника» продали на аукционе за рекордную сумму

Когда корабль столкнулся с айсбергом, Штраусы отказались занять место в шлюпке и остались на борту. Позже супруги вдохновили Джеймса Кэмерона на съемку вымышленной сцены в фильме «Титаник» 1997 года, в которой пожилая пара обнимается в постели в то время, как их каюту затапливает вода.