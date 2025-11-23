Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Disney не будет снимать сиквел «Круиза по джунглям»

Фото: Walt Disney Pictures

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сообщили, что поклонникам не стоит ждать продолжения фильма «Круиз по джунглям», который вышел в 2021 году. В интервью Entertainment Weekly  актеры заявили, что причинами могли стать пандемия коронавируса и смена руководства компании Disney.

«Думаю, они подумали: „Мы уже выпустили это один раз, и не уверены, что готовы возвращаться к этому снова“. Независимо от того, насколько хорошими были наши отношения с создателями ленты», — сказал Джонсон. Блант добавила, что авторы картины «не захотели снова отправляться в это плавание, и это нормально».

О разработке сиквела стало известно в 2021 году. Планировалось, что над второй частью будут работать сценарист Майкл Грин и режиссер Жауме Коллет-Серра, которые создавали оригинальный фильм. Продюсерами проекта должны были стать Джонсон, Джон Дэвис, Джон Фокс, Бо Флипп, Дэни Гарсия, Хайрам Гарсия и Скотт Шелдон.

«Круиз по джунглям» был вдохновлен аттракционом из тематического парка Диснейленд. Помимо Джонсона и Блант, в ленте снялись Эдгар Рамирес, Джек Уайтхолл, Джесси Племонс и Пол Джаматти.  В 2018 году «Афиша Daily» побывала на съемках первой части и рассказала, как это было.

Недавно Блант и Джонсон снялись в фильме «Крушащая машина». Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале и закончилась 15-минутными стоячими овациями ― одними из самых продолжительных на нынешнем фестивале. Во время них исполнитель главной роли Дуэйн Скала Джонсон не смог сдержать слез. 

Однако лента провалилась в прокате. Картина, которая вышла 3 октября, собрала 6 млн долларов в США за первые выходные — это худший старт в карьере Дуэйна Джонсона.

Сам актер признавался, что сняться в «Крушащей машине» его вдохновила Эмили Блант. «Любовь и уважение, которые мы испытываем друг к другу, эта дружба очень важны для меня. Я так благодарен, что рядом со мной была Эмили, которая определенно заслуживает звания одной из самых величайших актрис нашего времени», — говорил Джонсон.

