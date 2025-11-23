Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Споры мха провели девять месяцев в открытом космосе ― и выжили

Фото: Norbert Kowalczyk/Unsplash

Японские ученые установили, что споры мха способны выживать в открытом космосе как минимум девять месяцев. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале iScience.

Сперва исследователи подвергали мох воздействию имитированной космической среды на Земле. Они выяснили, что споры мха Physcomitrella patens устойчивы к экстремальному уровню ультрафиолетового излучения, вакууму, глубокому замораживанию, высоким температурам и радиации. 

Затем они отправили образцы на МКС на борту корабля Cygnus NG-17. Специальные капсулы со спорами закрепили на внешней стороне космической станции. По возвращении на Землю они сохранили высокие показатели прорастания ― 86% против 97% у тех, что остались на земле. Тем не менее хлорофилл в образцах, подвергшихся космическому воздействию, показал признаки деградации.

«Если такие споры способны выдерживать длительное воздействие во время межпланетных путешествий, а затем успешно оживать после увлажнения и согревания, то однажды они смогут участвовать в создании базовых экосистем за пределами Земли», — отметили авторы исследования. 

Мох не входит в рацион человека и не решит проблему питания во время космических путешествий. Зато он может помочь с генерацией кислорода, контролем влажности и даже формированием почвы. 

Пока остается неясным, способны ли споры мха не только выжить, но и прорасти в различных внеземных условиях. 

