Споры мха провели девять месяцев в открытом космосе ― и выжили

Затем они отправили образцы на МКС на борту корабля Cygnus NG-17. Специальные капсулы со спорами закрепили на внешней стороне космической станции. По возвращении на Землю они сохранили высокие показатели прорастания ― 86% против 97% у тех, что остались на земле. Тем не менее хлорофилл в образцах, подвергшихся космическому воздействию, показал признаки деградации.