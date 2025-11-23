Комикс про Супермена, найденный на чердаке, продали за 9,12 млн долларов

Братья, которым сейчас около пятидесяти-шестидесяти лет, решили не раскрывать свои имена. По данным Heritage, их мать купила эти выпуски между Великой депрессией и началом Второй мировой войны. Женщина всегда говорила сыновьям, что у нее есть ценная коллекция комиксов, но никогда ее не показывала. «Это перевернутая версия истории о том, как „мама выбросила мои комиксы“», ― заметили в аукционном доме.