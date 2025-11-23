Комикс про Супермена, найденный на чердаке, продали за 9,12 млн долларов

Первый выпуск о приключениях Супермена, найденный на чердаке, ушел с молотка за 9,12 млн долларов. Он стал самым дорогим комиксом, когда-либо проданным на аукционе, сообщает Би-би-си.
Торги проводил техасский аукционный дом Heritage Auctions. Там назвали лот «вершиной коллекционирования комиксов».
Оригинальное издание 1939 года нашли на прошлое Рождество трое братьев из Сан-Франциско, когда разбирали чердак дома покойной матери. В картонной коробке под стопкой выцветших газет и среди паутины были шесть комиксов, включая Superman №1.
Издание сохранилось в удивительно хорошем состоянии. В Heritage Auctions отметили, что прохладный климат северной Калифорнии отлично подходит для сохранения старой бумаги. Состояние экземпляра оценили в 9,0 по десятибалльной шкале, что выше предыдущего рекорда в 8,5.
Братья, которым сейчас около пятидесяти-шестидесяти лет, решили не раскрывать свои имена. По данным Heritage, их мать купила эти выпуски между Великой депрессией и началом Второй мировой войны. Женщина всегда говорила сыновьям, что у нее есть ценная коллекция комиксов, но никогда ее не показывала. «Это перевернутая версия истории о том, как „мама выбросила мои комиксы“», ― заметили в аукционном доме.
В прошлом году выпуск Action Comics № 1 1938 года, в котором Супермен появился впервые, был продан за 6 млн долларов.