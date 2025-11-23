Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!

Фото: онлайн-кинотеатр Start

Вторая половина третьего сезона «Вампиров средней полосы» выйдет в феврале. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Start.

В преддверии финала онлайн-кинотеатр поделился свежим трейлером. Кульминацией третьего сезона станет битва смоленских и уральских вампиров. 

Видео: Start

К касту третьего сезона присоединились уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича (Егор Дружинин): Никита Тарасов, Евгения Дмитриева, Мария Лисовая, Антон Косточкин, Софья Шидловская, Дмитрий Миллер, Павел Братковский, Лаура Пицхелаури. Именно с ними предстоит столкнуться смоленским во главе с дедом Славой (Юрием Стояновым). 

«В сравнении со вторым сезоном мало что изменилось. Хотя стало определенно больше любви», — отметил режиссер и шоураннер проекта Алексей Акимов. 

Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним. Премьера его первой серии состоялась 1 ноября. Сейчас на Start доступны четыре эпизода, пятый увидит свет 28 ноября. 

