Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!

Вторая половина третьего сезона «Вампиров средней полосы» выйдет в феврале. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе Start.
В преддверии финала онлайн-кинотеатр поделился свежим трейлером. Кульминацией третьего сезона станет битва смоленских и уральских вампиров.
К касту третьего сезона присоединились уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича (Егор Дружинин): Никита Тарасов, Евгения Дмитриева, Мария Лисовая, Антон Косточкин, Софья Шидловская, Дмитрий Миллер, Павел Братковский, Лаура Пицхелаури. Именно с ними предстоит столкнуться смоленским во главе с дедом Славой (Юрием Стояновым).
«В сравнении со вторым сезоном мало что изменилось. Хотя стало определенно больше любви», — отметил режиссер и шоураннер проекта Алексей Акимов.
Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним. Премьера его первой серии состоялась 1 ноября. Сейчас на Start доступны четыре эпизода, пятый увидит свет 28 ноября.