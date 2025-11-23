Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира

Журнал Time Out представил рейтинг из 31 самой крутой улицы мира. Номинации для рейтинга предлагали редакторы и эксперты издания со всего мира. Затем команда Time Out, специализирующаяся на путешествиях, сократила список, оценив каждую улицу по таким критериям, как еда, напитки, культура, развлечения и дух сообщества.
«От субботних сессий самбы в Рио-де-Жанейро до трансформирующейся торговой улицы в Осаке — каждая аллея, переулок и проспект в этом рейтинге уникальны для своего города. Прогулка по ним — как мини-экскурсия по городу, позволяющая почувствовать, что делает жизнь там особенной: от еды и культуры до шопинга и ночной жизни», ― отметила редакция.
Первое место заняла улица Руа-ду-Сенадо в центре бразильского Рио-де-Жанейро. «Когда-то известная своими антикварными магазинами и богемной атмосферой», сейчас она «переживает стильное возрождение», отмечают в издании. По субботам здесь исполняют самбу.
На втором месте ― Оранжевая улица в японской Осаке. Изначально она была центром антиквариата, в 2010-х ― местом для международной уличной моды, а в 2025-м вернулась к японским брендам. Ее важной частью остаются винтажные магазины мебели и одежды.
Замыкает тройку улица Бонжардим в португальском Порту. На ней «старые продуктовые магазины соседствуют с легендарными ресторанами и модными заведениями».
Полностью топ-31 выглядит так:
- Руа-ду-Сенадо (Rua do Senado), Рио-де-Жанейро, Бразилия
- Оранжевая улица (Orange Street), Осака, Япония
- Бонжардим (Rua do Bonjardim), Порто, Португалия
- Фанхуа (Fanghua Street), Чэнду, Китай
- Шербрук-Уэст (Sherbrooke Street West), Монреаль, Канада
- Монтегю (Montague Road), Брисбен, Австралия
- Майбахуфер (Maybachufer), Берлин, Германия
- Олимп (Olympou Street), Салоники, Греция
- Орчард-стрит (Orchard Street), Нью-Йорк, США
- Винь Кхань (Vĩnh Khánh Street), Хошимин, Вьетнам
- Фландр (Rue de Flandre), Брюссель, Бельгия
- Нисихара (Nishihara Shotengai), Токио, Япония
- Гравийе (Rue des Gravilliers), Париж, Франция
- Джу Чиат (Joo Chiat Road), Сингапур
- Авенида Альваро Обрегон (Avenida Álvaro Obregón), Мехико, Мексика
- Джалан Кеманг Райя (Jalan Kemang Raya), Джакарта, Индонезия
- Виа Панисперна (Via Panisperna), Рим, Италия
- Накпил (Nakpil Street), Манила, Филиппины
- Проспект Альсеркал (Alserkal Avenue), Дубай, ОАЭ
- Кэмби-стрит (Cambie Street), Ванкувер, Канада
- Баркильо (Calle del Barquillo), Мадрид, Испания
- Клуф-стрит (Kloof Street), Кейптаун, Южная Африка
- Блэксток-роуд (Blackstock Road), Лондон, Великобритания
- Дефенса (Defensa Street), Буэнос-Айрес, Аргентина
- Шоссе Тихоокеанского побережья (Pacific Coast Highway), Малибу, Лос-Анджелес, США
- Чароен Накхон-роуд (Charoen Nakhon Road), Бангкок, Таиланд
- Джалан Пуду (Jalan Pudu), Куала-Лумпур, Малайзия
- Роско-стрит (Roscoe Street), Чикаго, США
- Суон-стрит (Swan Street), Мельбурн, Австралия
- Бульвар Пастера (Boulevard Pasteur), Танжер, Марокко
- Нортдаун-роуд (Northdown Road), Маргейт, Великобритания