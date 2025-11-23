Тимур Батрудинов в трейлере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира

Фото: @labuta_bar

Журнал Time Out представил рейтинг из 31 самой крутой улицы мира. Номинации для рейтинга предлагали редакторы и эксперты издания со всего мира. Затем команда Time Out, специализирующаяся на путешествиях, сократила список, оценив каждую улицу по таким критериям, как еда, напитки, культура, развлечения и дух сообщества.

«От субботних сессий самбы в Рио-де-Жанейро до трансформирующейся торговой улицы в Осаке — каждая аллея, переулок и проспект в этом рейтинге уникальны для своего города. Прогулка по ним — как мини-экскурсия по городу, позволяющая почувствовать, что делает жизнь там особенной: от еды и культуры до шопинга и ночной жизни», ― отметила редакция.

Первое место заняла улица Руа-ду-Сенадо в центре бразильского Рио-де-Жанейро. «Когда-то известная своими антикварными магазинами и богемной атмосферой», сейчас она «переживает стильное возрождение», отмечают в издании. По субботам здесь исполняют самбу. 

На втором месте ― Оранжевая улица в японской Осаке. Изначально она была центром антиквариата, в 2010-х ― местом для международной уличной моды, а в 2025-м вернулась к японским брендам. Ее важной частью остаются винтажные магазины мебели и одежды. 

Замыкает тройку улица Бонжардим в португальском Порту. На ней «старые продуктовые магазины соседствуют с легендарными ресторанами и модными заведениями».

Полностью топ-31 выглядит так:

  1. Руа-ду-Сенадо (Rua do Senado), Рио-де-Жанейро, Бразилия
  2. Оранжевая улица (Orange Street), Осака, Япония
  3. Бонжардим (Rua do Bonjardim), Порто, Португалия
  4. Фанхуа (Fanghua Street), Чэнду, Китай
  5. Шербрук-Уэст (Sherbrooke Street West), Монреаль, Канада
  6. Монтегю (Montague Road), Брисбен, Австралия
  7. Майбахуфер (Maybachufer), Берлин, Германия
  8. Олимп (Olympou Street), Салоники, Греция
  9. Орчард-стрит (Orchard Street), Нью-Йорк, США
  10. Винь Кхань (Vĩnh Khánh Street), Хошимин, Вьетнам
  11. Фландр (Rue de Flandre), Брюссель, Бельгия
  12. Нисихара (Nishihara Shotengai), Токио, Япония
  13. Гравийе (Rue des Gravilliers), Париж, Франция
  14. Джу Чиат (Joo Chiat Road), Сингапур
  15. Авенида Альваро Обрегон (Avenida Álvaro Obregón), Мехико, Мексика
  16. Джалан Кеманг Райя (Jalan Kemang Raya), Джакарта, Индонезия
  17. Виа Панисперна (Via Panisperna), Рим, Италия
  18. Накпил (Nakpil Street), Манила, Филиппины
  19. Проспект Альсеркал (Alserkal Avenue), Дубай, ОАЭ
  20. Кэмби-стрит (Cambie Street), Ванкувер, Канада
  21. Баркильо (Calle del Barquillo), Мадрид, Испания
  22. Клуф-стрит (Kloof Street), Кейптаун, Южная Африка
  23. Блэксток-роуд (Blackstock Road), Лондон, Великобритания
  24. Дефенса (Defensa Street), Буэнос-Айрес, Аргентина
  25. Шоссе Тихоокеанского побережья (Pacific Coast Highway), Малибу, Лос-Анджелес, США
  26. Чароен Накхон-роуд (Charoen Nakhon Road), Бангкок, Таиланд
  27. Джалан Пуду (Jalan Pudu), Куала-Лумпур, Малайзия
  28. Роско-стрит (Roscoe Street), Чикаго, США
  29. Суон-стрит (Swan Street), Мельбурн, Австралия
  30. Бульвар Пастера (Boulevard Pasteur), Танжер, Марокко
  31. Нортдаун-роуд (Northdown Road), Маргейт, Великобритания
