Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!
Москвичам пообещали аномально теплую погоду на следующей неделе
Если муж лайкает других женщин ― это основание для развода, постановил турецкий суд
Институт Пушкина назвал словом 2025 года «победу». На втором месте ― «Max»
Нолан рассказал, что в 2000-х должен был снять «Трою», но проект отдали Вольфгангу Петерсену
В МВД назвали самые популярные схемы мошенников в 2025 году
Автор песен мюзикла «Злая» Стивен Шварц рассказал о планах создания спин-оффа
Хилари Дафф выпустит первый за 10 лет альбом
В Spotify теперь можно импортировать музыку с других платформ
Правительство ограничило количество платных мест в вузах по 40 популярным специальностям
Женщины руководят 31% компаний России
Продажи дубайского шоколада упали в 6 раз
На кассе норвежского супермаркета можно совершить покупку на латыни
Тимур Батрудинов в трейлере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
Священник-диджей устроил рейв у собора с благословения папы римского
Fox News выпускает христианский подкаст с голосами звезд без их согласия
На берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля
Создатели «Очень странных дел» предупредили о самой жестокой смерти за все время
Бенедикт Камбербатч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса
Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами
Комедию Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» продлили на второй сезон
В Москве спустя три месяца поймали второго сбежавшего от хозяина попугая
«Голубая луна» Ричарда Линклейтера выйдет в «цифре» 25 ноября
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации

Картина Ван Гога ушла с молотка за 62,7 млн долларов

Фото: Sotheby’s

Картину Винсента Ван Гога «Стопки парижских романов и розы в стакане» продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 62,7 млн долларов. Это на 35% дороже ее предварительной оценки, сообщает NL Times.  

Работа Ван Гога, изображающая стопку книг на столе, спровоцировала семиминутную борьбу ставок между специалистом Sotheby’s Саймоном Шоу, дилером Дэвидом Нахмадом и искусствоведкой Патти Вонг. В итоге победную ставку сделала именно она.

На том же аукционе продали два наброска Ван Гога, выполненные пером и тушью в 1888 году. Их финальная цена составила 2,97 млн и 11,15 млн долларов. 

Еще одним важным лотом аукциона был автопортрет Фриды Кало, о продаже которого мы писали ранее. Картина Кало ушла с молотка за 55 млн долларов и стала самым дорогим произведением женщины-художницы, когда-либо проданным на аукционе.

Расскажите друзьям