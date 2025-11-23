Картина Ван Гога ушла с молотка за 62,7 млн долларов

Картину Винсента Ван Гога «Стопки парижских романов и розы в стакане» продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 62,7 млн долларов. Это на 35% дороже ее предварительной оценки, сообщает NL Times.
Работа Ван Гога, изображающая стопку книг на столе, спровоцировала семиминутную борьбу ставок между специалистом Sotheby’s Саймоном Шоу, дилером Дэвидом Нахмадом и искусствоведкой Патти Вонг. В итоге победную ставку сделала именно она.
На том же аукционе продали два наброска Ван Гога, выполненные пером и тушью в 1888 году. Их финальная цена составила 2,97 млн и 11,15 млн долларов.
Еще одним важным лотом аукциона был автопортрет Фриды Кало, о продаже которого мы писали ранее. Картина Кало ушла с молотка за 55 млн долларов и стала самым дорогим произведением женщины-художницы, когда-либо проданным на аукционе.