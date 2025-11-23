Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Москвичам пообещали аномально теплую погоду на следующей неделе

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

В Московском регионе на следующей неделе будет теплая погода днем благодаря влиянию атлантического воздуха. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник и среду в столице прогнозируется от +3 до +5 градусов, на юге области до +6. В ночь на понедельник пройдет мокрый снег, который растает в дневное время из-за дождя. Во вторник дневная температура составит от -1 до +1 градуса из-за противоборства циклона и антициклона.

В четверг и пятницу днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов, а по области до +7.  

«Я бы сказал, что это действительно жаркая погода для конца ноября. Аномалия составляет 5,5 градуса от нормы и связано это все с тем, что воздушные массы перемещаются из Атлантики, поступает очень теплый воздух», ― пояснил синоптик. 

В Петербурге на следующей неделе температура будет ниже, чем в Москве, ― около 0 днем, а ночью от -2 до -4. Это связано с воздействием воздушных масс из Скандинавии и Северного-Ледовитого океана. 

