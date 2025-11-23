Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Если муж лайкает других женщин ― это основание для развода, постановил турецкий суд

Фото: Utsman Media/Unsplash

Кассационный суд Турции постановил, что лайки фотографий противоположного пола в соцсетях могут считаться основанием для расторжения брака. Об этом сообщает Haber Turk.

Суд признал, что мужчина, лайкающий снимки других женщин, «совершает действия, подрывающие доверие». Такой вывод содержится в решении по делу пары, живущей в Кайсери. Муж и жена подали встречные иски о разводе.

Супруга заявила, что партнер ее унижал, не давал денег на расходы, лайкал фото других женщин в соцсетях и не сохранял верность. Супруг же говорил, что жена оскорбляла его отца, была чрезмерно ревнивой и оставляла в соцсетях комментарии, которые он считает оскорбительными. 

Суд первой инстанции установил, что брак был разрушен главным образом по вине мужа. Тогда мужчина обжаловал решение, и дело направили в апелляционный суд. Там тоже пришли к выводу о виновности супруга, отметив, что его лайки других женщин подрывали доверие.

В итоге рассмотрение дошло до Кассационного суда, который оставил решение в силе. Женщине назначили 30 тыс. лир (56 тыс. рублей) компенсации материального ущерба и такую же сумму в качестве компенсации ущерба морального. Кроме того, бывший супруг должен будет ей платить алименты по 1000 лир (1867 рублей). Это меньше, чем требовала женщина, ― 500 тыс. лир компенсации и 5 тыс. лир алиментов.

Как отмечает Haber Turk, теперь супругам в Турции придется дважды подумать, прежде чем лайкать фото представителей противоположного пола.

