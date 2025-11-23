Time Out составил рейтинг самых крутых улиц мира
Финальные серии «Вампиров средней полосы» выйдут в феврале. Смотрим новый трейлер!
Картина Ван Гога ушла с молотка за 62,7 млн долларов
Москвичам пообещали аномально теплую погоду на следующей неделе
Если муж лайкает других женщин ― это основание для развода, постановил турецкий суд
Нолан рассказал, что в 2000-х должен был снять «Трою», но проект отдали Вольфгангу Петерсену
В МВД назвали самые популярные схемы мошенников в 2025 году
Автор песен мюзикла «Злая» Стивен Шварц рассказал о планах создания спин-оффа
Хилари Дафф выпустит первый за 10 лет альбом
В Spotify теперь можно импортировать музыку с других платформ
Правительство ограничило количество платных мест в вузах по 40 популярным специальностям
Женщины руководят 31% компаний России
Продажи дубайского шоколада упали в 6 раз
На кассе норвежского супермаркета можно совершить покупку на латыни
Тимур Батрудинов в трейлере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
Священник-диджей устроил рейв у собора с благословения папы римского
Fox News выпускает христианский подкаст с голосами звезд без их согласия
На берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля
Создатели «Очень странных дел» предупредили о самой жестокой смерти за все время
Бенедикт Камбербатч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса
Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами
Комедию Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» продлили на второй сезон
В Москве спустя три месяца поймали второго сбежавшего от хозяина попугая
«Голубая луна» Ричарда Линклейтера выйдет в «цифре» 25 ноября
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации

Институт Пушкина назвал словом 2025 года «победу». На втором месте ― «Max»

Фото: pushkin.institute

Институт русского языка имени Пушкина назвал слово «победа» самым популярным в 2025 году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе института.

«Выбор слова „победа“ в качестве главного в 2025 году является глубоко символичным и закономерным. В уходящем году вся страна отмечала 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне», ― говорится в сообщении.

Второе место заняло слово «Max» ― название государственного мессенджера, третье ― «нейросеть», которая уже становилась словом года в 2023 году. Повторный выход «нейросети» в лидеры показывает, что технологии ИИ относятся к ключевым концептам современности, заявили в институте.

В список кандидатов на слово года также попали «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник» и «генерировать».

В Институте Пушкина говорили, что выбирают слово года в три этапа. На первом проходит народное голосование, затем проверяют частоту появления слов-кандидатов в СМИ и поисковых запросах, а после победителя выбирают из шорт-листа эксперты института. В прошлом году таким образом они выбрали слово «Пушкин», а в 2022-м ― «наследие».

Расскажите друзьям