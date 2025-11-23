Институт Пушкина назвал словом 2025 года «победу». На втором месте ― «Max»

Институт русского языка имени Пушкина назвал слово «победа» самым популярным в 2025 году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе института.
«Выбор слова „победа“ в качестве главного в 2025 году является глубоко символичным и закономерным. В уходящем году вся страна отмечала 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне», ― говорится в сообщении.
Второе место заняло слово «Max» ― название государственного мессенджера, третье ― «нейросеть», которая уже становилась словом года в 2023 году. Повторный выход «нейросети» в лидеры показывает, что технологии ИИ относятся к ключевым концептам современности, заявили в институте.
В список кандидатов на слово года также попали «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник» и «генерировать».
В Институте Пушкина говорили, что выбирают слово года в три этапа. На первом проходит народное голосование, затем проверяют частоту появления слов-кандидатов в СМИ и поисковых запросах, а после победителя выбирают из шорт-листа эксперты института. В прошлом году таким образом они выбрали слово «Пушкин», а в 2022-м ― «наследие».