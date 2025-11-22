Стриминговый сервис Apple Music назвал 50 лучших кей-поп-песен 2025 года.
Возглавила рейтинг композиция «Jump» группы Blackpink — их первый совместный релиз за три года. Этот дэнс-поп-сингл, вышедший в июле, предваряет грядущий третий студийный альбом коллектива. Клип набрал более 200 млн просмотров.
Второе место заняла песня «Golden» вымышленной группы Huntr/x из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». Этот саундтрек побил рекорд по длительности пребывания на вершине глобального чарта Spotify среди кей-поп-песен, ранее принадлежавший треку «Seven» Чонгука из BTS (71 день). Недавно «Golden» была номинирована на «Грэмми», а сам мультфильм стал самым просматриваемым в истории Netflix.
Замыкает тройку лидеров песня «Rich Man» группы aespa с их одноименного альбома. Трек, выпущенный в сентябре, сопровождался клипом, позже были представлены его английские версии.
Полный список «Kpopworld: Best of 2025» от Apple Music:
- Blackpink «Jump»
- Huntr/x «Golden»
- aespa «Rich Man»
- Jennie «like Jennie»
- Meovv «Burning up»
- Cortis «FaSHioN»
- Allday Project «Famous»
- Illit «Do the Dance»
- Boynextdoor «Hollywood»
- Hearts2Hearts «Focus»
- j-hope, GloRilla «Killin It Girl»
- Nmixx «Blue Valentine»
- Ive «XOXZ»
- KiiiKiii «Dancing Alone»
- Kiss of Life «Lips Hips Kiss»
- Stray Kids «Ceremony»
- Babymonster «We Go Up»
- Twice «Me+You»
- Enhypen «Bad Desire»
- Katseye «Gabriela»
- Jisoo & Zayn «Eyes Closed»
- NCT WISH «Color»
- Le Sserafim, j-hope «Spaghetti»
- Jin «Don’t Say You Love Me»
- Seventeen «Thunder»
- Qwer «T.B.H»
- Riize «Fly Up»
- izna «Mamma Mia»
- G-dragon, Anderson .Paak «Too Bad»
- Tws «Overdrive»
- Fifty Fifty «Pookie»
- fromis_9 «Like You Better»
- Treasure «Paradise»
- Jeon Somi «Closer»
- Ateez «In Your Fantasy»
- KickFlip «My First Love Song»
- AtHeart «Plot Twist»
- Марк «1999»
- Nct Dream «BTTF»
- Rescene «Deja Vu»
- (G)i-dle «Good Thing»
- Itzy «Girls Will Be Girls»
- Tomorrow X Together «Beautiful Strangers»
- Stayc «Bebe»
- Artms «Icarus»
- Zerobaseone «Blue»
- Young Posse «Freestyle»
- Viviz «La La Love Me»
- Baby dont Cry «F Girl»
- tripleS «Are You Alive»