Apple Music составил топ-50 кей-поп-песен 2025 года. На первом месте — Blackpink

Фото: @blackpinkofficial

Стриминговый сервис Apple Music назвал 50 лучших кей-поп-песен 2025 года.

Возглавила рейтинг композиция «Jump» группы Blackpink — их первый совместный релиз за три года. Этот дэнс-поп-сингл, вышедший в июле, предваряет грядущий третий студийный альбом коллектива. Клип набрал более 200 млн просмотров.

Второе место заняла песня «Golden» вымышленной группы Huntr/x из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». Этот саундтрек побил рекорд по длительности пребывания на вершине глобального чарта Spotify среди кей-поп-песен, ранее принадлежавший треку «Seven» Чонгука из BTS (71 день). Недавно «Golden» была номинирована на «Грэмми», а сам мультфильм стал самым просматриваемым в истории Netflix.

Замыкает тройку лидеров песня «Rich Man» группы aespa с их одноименного альбома. Трек, выпущенный в сентябре, сопровождался клипом, позже были представлены его английские версии.

Полный список «Kpopworld: Best of 2025» от Apple Music:

  1. Blackpink «Jump»
  2. Huntr/x «Golden»
  3. aespa «Rich Man»
  4. Jennie «like Jennie»
  5. Meovv «Burning up»
  6. Cortis «FaSHioN»
  7. Allday Project «Famous»
  8. Illit «Do the Dance»
  9. Boynextdoor «Hollywood»
  10. Hearts2Hearts «Focus»
  11. j-hope, GloRilla «Killin It Girl»
  12. Nmixx «Blue Valentine»
  13. Ive «XOXZ»
  14. KiiiKiii «Dancing Alone»
  15. Kiss of Life «Lips Hips Kiss»
  16. Stray Kids «Ceremony»
  17. Babymonster «We Go Up»
  18. Twice «Me+You»
  19. Enhypen «Bad Desire»
  20. Katseye «Gabriela»
  21. Jisoo & Zayn «Eyes Closed»
  22. NCT WISH «Color»
  23. Le Sserafim, j-hope «Spaghetti»
  24. Jin «Don’t Say You Love Me»
  25. Seventeen «Thunder»
  26. Qwer «T.B.H»
  27. Riize «Fly Up»
  28. izna «Mamma Mia»
  29. G-dragon, Anderson .Paak «Too Bad»
  30. Tws «Overdrive»
  31. Fifty Fifty «Pookie»
  32. fromis_9 «Like You Better»
  33. Treasure «Paradise»
  34. Jeon Somi «Closer»
  35. Ateez «In Your Fantasy»
  36. KickFlip «My First Love Song»
  37. AtHeart «Plot Twist»
  38. Марк «1999»
  39. Nct Dream «BTTF»
  40. Rescene «Deja Vu»
  41. (G)i-dle «Good Thing»
  42. Itzy «Girls Will Be Girls»
  43. Tomorrow X Together «Beautiful Strangers»
  44. Stayc «Bebe»
  45. Artms «Icarus»
  46. Zerobaseone «Blue»
  47. Young Posse «Freestyle»
  48. Viviz «La La Love Me»
  49. Baby dont Cry «F Girl»
  50. tripleS «Are You Alive»
