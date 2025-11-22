Джордж Мартин: в разработке находятся несколько сиквелов «Игры престолов»

Автор «Игры престолов» Джордж Мартин на фестивале Iceland Noir подтвердил, что в настоящий момент ведется работа над несколькими сиквелами. Об этом сообщает Screen Rant.
«Помимо „Рыцаря Семи Королевств“ и „Дома Дракона“, в разработке находятся и другие проекты-спин-оффы по „Игре престолов“. Большинство — приквелы, и их несколько в разработке — возможно, пять или шесть шоу. И я разрабатываю их не один, я работаю над ними с другими людьми. И да, в работе есть сиквел или два», — сказал Мартин. О каких именно сиквелах и приквелах идет речь, неизвестно.
В августе на конференции WorldCon в Сиэтле поклонница саги «Песнь льда и пламени» намекнула Джорджу Мартину, что ему «осталось недолго», и поинтересовалась, как он отнесется к тому, если другой писатель закончит за него книжный цикл.
На предложение фанатки закончить вместо Мартина «Песнь льда и пламени» фэнтези-писатель Брэндон Сандерсон ответил: «Только не я». Сам Мартин встал и покинул помещение, после чего пресс-конференцию досрочно завершили.