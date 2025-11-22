Джордж Мартин: в разработке находятся несколько сиквелов «Игры престолов»

«Помимо „Рыцаря Семи Королевств“ и „Дома Дракона“, в разработке находятся и другие проекты-спин-оффы по „Игре престолов“. Большинство — приквелы, и их несколько в разработке — возможно, пять или шесть шоу. И я разрабатываю их не один, я работаю над ними с другими людьми. И да, в работе есть сиквел или два», — сказал Мартин. О каких именно сиквелах и приквелах идет речь, неизвестно.