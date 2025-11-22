Тимур Батрудинов в трейлере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
Simon&amp; Schuster издадут «Грозовой перевал» с обложкой и предисловием Эмералд Феннелл

Фото: LuckyChap

Издательство Simon & Schuster запускает «Коллекцию женщин-режиссеров» (Female Filmmakers Collection) с переизданиями классической литературы. Первой книгой серии станет «Грозовой перевал» в оформлении Эмералд Феннелл: она создала обложку, написала предисловие и добавила отсылки к своей экранизации. Обложку эксклюзивно опубликовал The Hollywood Reporter.

Каждую книгу серии будет курировать женщина-режиссер. О романе Эмили Бронте Эмералд Феннелл отзывается так: «Он слишком неуловим, слишком дик, слишком хорош, чтобы его можно было уместить в два часа экранного времени. Вместо этого я попыталась перенести на экран собственное ощущение от первого прочтения. Это экранизация чувства: моего первого потрясения этим юным божеством».

Издание «Грозового перевала», которое курировала Феннелл, поступит в продажу 3 февраля 2026 года. Спустя десять дней в прокат выйдет ее фильм. Хитклиффа в нем сыграл Джейкоб Элорди («Эйфория», «Присцилла»), а роль Кэтрин исполнила Марго Робби («Барби», «Тоня против всех»).

© Simon & Schuster

После выхода первого трейлера экранизация Феннелл подверглась критике за чрезмерную эротизацию в ущерб романтике и психологической глубине оригинала. Например, фильм начинается со сцены публичной казни, сопровождающейся эякуляцией приговоренного. После этого монахиня ласкает эрегированный пенис трупа.

«В этой книге огромное количество садомазохизма. Не зря люди были глубоко шокированы ею [когда она была опубликована]», — ответила на критику режиссер.

Вопросы вызвал и выбор актеров. В романе Хитклиффа описывают как «смуглолицего цыгана», что не соответствует внешности Джейкоба Элорди. Однако Феннелл уверена в своем выборе: «Элорди — точь-в-точь иллюстрация Хитклиффа в том первом издании книги, что я читала. Это было так ужасно, потому что мне так хотелось закричать. Непрофессионально, конечно».

