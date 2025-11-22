Нолан рассказал, что в 2000-х должен был снять «Трою», но проект отдали Вольфгангу Петерсену

По словам режиссера, античность всегда его привлекала: «В конечном счете, это был мир, который мне было очень интересно исследовать. Так что эта идея [фильма „Одиссея“] давно витала у меня в голове. Определенные образы, в особенности. То, как я хотел бы изобразить троянского коня, и тому подобное».