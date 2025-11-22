Нолан рассказал, что в 2000-х должен был снять «Трою», но проект отдали Вольфгангу Петерсену

Режиссер Кристофер Нолан рассказал журналу Empire, что «Одиссея» — далеко не первая экранизация Гомера в его карьере. Еще в 2000-е он должен был снять «Трою», но в итоге проект вернулся к Вольфгангу Петерсену.
«Изначально Warner Bros. наняли меня для постановки „Трои“. Вольфганг [Петерсен] разрабатывал проект, и когда студия решила не продолжать работу над его супергеройским фильмом [„Бэтмен против Супермена“], он захотел вернуть его себе», — поделился Нолан.
По словам режиссера, античность всегда его привлекала: «В конечном счете, это был мир, который мне было очень интересно исследовать. Так что эта идея [фильма „Одиссея“] давно витала у меня в голове. Определенные образы, в особенности. То, как я хотел бы изобразить троянского коня, и тому подобное».
Когда «Троя» вновь перешла к Петерсену, то в качестве «утешительного приза», Нолану предложили снять фильм «Бэтмен: Начало». «Троя» же, в итоге, вышла на экраны в 2004 году, в главных ролях снялись Брэд Питт («Бойцовский клуб»), Диана Крюгер («Бесславные ублюдки»), Брайан Кокс («Наследники»), Шон Бин (трилогия «Властелин колец»), Брендан Глисон («Банши Инишерина»), Джули Кристи («Доктор Живаго») и Гарретт Хедлунд («Трон: Наследие»).
Вольфганг Петерсен скончался 12 августа 2022 года от рака поджелудочной железы. Ему был 81 год. Он умер на руках у своей супруги Марии Антуанетты, вместе с которой Петерсен был 50 лет. У режиссера остался сын Дэниел и двое внуков.