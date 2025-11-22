Каждый третий россиянин планирует работать в новогодние праздники

Отдых в новогодние праздники 2025–2026 продлится целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. При этом 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Это нерабочие праздничные дни, поэтому их решили перенести на 9 января и 31 декабря.