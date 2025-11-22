Каждый третий россиянин планирует работать в новогодние праздники

Более трети (36%) россиян собираются работать в предстоящие новогодние праздники. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».
36% образуют три категории людей: 16% будут трудиться на основном месте работы, 13% — совмещать основную работу с подработкой, 7% — только подрабатывать.
Большинство респондентов, планирующих работать, предпочли бы гибкий график: каждый третий рассчитывает на сменный 2/2, 3/3, сутки через трое и другии вариации.
Отдых в новогодние праздники 2025–2026 продлится целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. При этом 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Это нерабочие праздничные дни, поэтому их решили перенести на 9 января и 31 декабря.
Предстоящие зимние каникулы будут самыми продолжительными за последние 12 лет. В последний раз так долго отдыхали только в 2013 году. С тех пор продолжительность новогодних выходных, как правило, составляла 10 или 11 дней.